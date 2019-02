Vonnová sa rozlúčila bronzom, zlato obhájila Štuhecová

Dvadsaťosemročná Štuhecová nadviazala na svoj úspech z roku 2017 a pokračuje v slovinskej nadvláde v kráľovskej disciplíne, krajina v nej drží zlato už od roku 2015, keď sa radovala Tina Mazeová.

Are 10. februára (TASR) - Slovinská lyžiarka Ilka Štuhecová obájila titul majsterky sveta v zjazde. Na šampionáte vo švédskom Are triumfovala v nedeľu o 23 stotín sekundy pred Švajčiarkou Corinne Suterovou, Američanka Lindsey Vonnová (+0,49) sa s bohatou kariérou rozlúčila bronzom.



Dvadsaťosemročná Štuhecová nadviazala na svoj úspech z roku 2017 a pokračuje v slovinskej nadvláde v kráľovskej disciplíne, krajina v nej drží zlato na MS už od roku 2015, keď sa radovala Tina Mazeová, ktorá navyše uspela aj v olympijskom zjazde v Soči 2014. Jej nástupkyňa zavŕšila vydarený comeback po vážnom zranení kolena, od návratu koncom novembra zvíťazila v dvoch pretekoch Svetového pohára. Vďaka Mazeovej a Štuhecovej získali Slovinky zlato v zjazde štyrikrát z uplynulých piatich vrcholných podujatí.



Išlo sa na skrátenej trati, ktorá pre pre hmlu a vietor vo vrchnej časti merala iba 1670 metrov a lyžiarky na nej dosahovali časy tesne nad minútu. Štuhecová síce viedla od prvého medzičasu po 12-sekundovom štartovom sklze, ale kritériový bol jej prejazd kolmého oblúka do strmého spádu. V tretine trate svižne a v najkratšej možnej línii preniesla ťažisko na druhú lyžu bez toho, že by musela oblúk vybalansovať. Väčšina jej súperiek tento úsek vyriešila vyšším a istejším nájazdom na úkor nižšej rýchlosti.



Počasie poznačilo už sobotňajší zjazd mužov a ďalšou paralelou bolo lúčenie jednej z najväčších dlhoročných osobností alpského lyžovania. Deň po striebornej derniére Nóra Aksela Lunda Svindala prišla na rad rozlúčka ženskej rekordérky v počte víťazstiev vo Svetovom pohári. Zbierka 34-ročnej Vonnovej je však omnoho bohatšia než 82 seriálových víťazstiev, celkovou víťazkou SP sa stala štyrikrát, pridala šestnásť malých glóbusov a dvadsať sezónnych prvenstiev je absolútny rekord. Na zimných olympijských hrách získala jedno zlato a dve bronzové medaily, Are 2019 sú šieste MS, na ktorých skončila na pódiu po Are 2007, Val-d'Isere 2009, Garmisch-Partenkirchene 2011, Beaver Creeku 2015 a St. Moritzi 2017 (medailová bilancia 2-3-3).



V záverečných pretekoch štartovala s číslom 3 a napriek pádu v super-G sa vypla k medailovému výkonu. Jej mnohými zraneniami sužované kolená ustáli aj skoky a skvelou spodnou pasážou za sebou nechala Rakúšanku Stephanie Venierovú či Nórku Ragnhild Mowinckelovú, ktoré ju atakovali na začiatku trate. Medzi Vonnovú a Štuhecovú sa dostala jedine Suterová s 19-kou. "Môj cieľ bol nespadnúť a byť aspoň chvíľu vo vedení, čo som si užila. Bála som sa, že budem tlačiť až príliš a dopadne to rovnako ako v super-G," vyznala sa Vonnová v cieli, kde jej blahoželal Švéd Ingemar Stenmark, ktorý je s 86 víťazstvami vo SP ako jediný v historickom poradí pred Američankou.