Vonnová súčasťou histórie aj v bronzovej derniére v Are

Are 10. februára (TASR) - Najúspešnejšiu lyžiarku v histórii Lindsey Vonnovú delilo 49 stotín sekundy od zlatej rozlúčky so súťažnými svahmi. Hoci na majstrovstvách sveta vo švédskom Are nedosiahla v nedeľnom zjazde na najvyšší stupienok, aj zisk bronzu môže považovať za úspešnú bodku za bohatou kariérou. Vonnovej vyšiel až "druhý pokus" po tom, ako v utorkovom super-G spadla. Z hrozivo vyzerajúcej kolízie vyviazla bez ujmy a v nedeľu sa stala vo veku 34 rokov a 115 dní najstaršou medailistkou na MS. Vôbec prvou ženou, ktorá sa postavila na pódium na šiestich majstrovstvách sveta.



Po pretekoch sama priznala, že si uvedomovala poslednú šancu na prenikavý výsledok. Napriek vnútornému imperatívu dokončiť, nezaostala za svojou povesťou a do jazdy dala všetko. "Ešte nikdy som nebola taká nervózna. Chcela som ešte raz byť vo vedení. Vždy idem na hranici možností, ale tentokrát som mala obavy, či som to neprehnala. Vidina pádu bola moja nočná mora," povedala Vonnová pre Eurosport.



Jej kariéru poznačili početné zranenia, problémy s kolenami ju dokonca donútili zamyslieť sa, či bude schopná absolvovať šampionát vo Švédsku. Bolesti ju sprevádzali aj počas nedeľňajšieho zjazdu. Do kariet jej zahrali okolnosti, keď pre zlé počasie znížili štart: "To mi vážne pomohlo. Vrchná časť bola dosť hrboľatá, takže moje kolená by dostali zabrať."



Dojímavý moment nastal v cieli, kde jej zablahoželal aj Švéd Ingemar Stenmark, ktorý je s 86 víťazstvami vo Svetovom pohári ako jediný v historickom poradí pred Američankou. "Som šťastná, že to takto dopadlo. Prišlo veľa ľudí, ďakujem. Zamávala som naposledy. Najviac ma potešilo, že ma vo finiši čakal Ingemar, je to asi najlepšia vec, ktorú som zažila," vyznala sa Vonnová.



Na vyrovnanie Stenmarkovho rekordu jej chýbali štyri víťazstvá v SP. Hoci na tento míľnik nedosiahla, účinkovanie v súťažnom lyžovaní zakončila s impozantnými úspechmi. Počas 19 sezón SP sa postavila na pódium 137-krát. Je majiteľkou štyroch veľkých krištáľových glóbusov za celkové triumfy, ďalších šestnásť získala za víťazstvá v hodnotení zjazdu (8), super-G (5) a superkombinácie (3). Zo zimných olympijských hier má jednu zlatú a dve bronzové medaily, poslednú ukoristila v Pjongčangu 2018. Aj tie ledva stihla pre zdravotné problémy. Bilanciu z MS uzavrela na ôsmich medailách - dvoch zlatých. Zhodou okolností prvú a poslednú spája švédske stredisko Are.