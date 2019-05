Voráčkovi je Slovákov ľúto, Weber: Nech teraz fandia nám

Na snímke vľavo Jakub Voráček sa teší z gólu so spoluhráčom Filipom Hronekom.

Podľa obrancu švajčiarskej reprezentácie Y. Webera Slovensko potvrdilo, že je hokejová krajina. Mrzí ho, že po skončení skupinových bojov domáci priaznivci nebudú môcť ďalej držať palce svojmu tímu.

Bratislava 20. mája (TASR) - Štvrťfinále 83. MS bude bez domáceho tímu, čo nezostalo bez povšimnutia u hráčov ostatných reprezentačných mužstiev. Podľa českého kapitána Jakuba Voráčka odohrali slovenskí hokejisti proti favoritom A-skupiny vyrovnané súboje, doplatili však na nezvládnutý záver duelu s Nemeckom (2:3).



"Podľa mňa je to pre nich kruté. Všetky zápasy mali vyrovnané. Mali problém s koncovkou, ale výkony boli dobré s trpkým koncom. Je mi ich ľúto," komentoval smutný slovenský príbeh Voráček.



Podľa obrancu švajčiarskej reprezentácie Yannicka Webera Slovensko potvrdilo, že je hokejová krajina. Takisto ho mrzí, že po skončení skupinových bojov domáci priaznivci nebudú môcť ďalej držať palce svojmu tímu. "Možno by slovenskí fanúšikovia mohli teraz začať fandiť nám," poznamenal bek Nashvillu Predators. Švajčiari narozdiel od usporiadateľskej krajiny nebudú vo štvrťfinále chýbať. "Pre nás je skvelé hrať tu v Bratislave. Pre švajčiarskych fanúšikov to nie je tak ďaleko, najmä cez víkend ich sem prišlo veľa. Po vlaňajšom zisku strieborných medailí nastal v krajine ešte väčší hokejový ošiaľ a prišli nás na šampionát povzbudiť aj ľudia, ktorí doteraz na reprezentačné zápasy nechodili. V Bratislave sa postarali o úžasnú atmosféru. Všetci sa tu o nás dobre starajú, Slovensko odvádza výbornú prácu, čo sa týka organizácie šampionátu," povedal Weber pre TASR.



Keď domáci tím vypadne, šampionát tým zakaždým stratí kus svojho čara. "Pre úroveň turnaja je vždy dobré, keď reprezentácia usporiadateľskej krajiny ide čo najďalej. Tu na Slovensku sa však zdá, že haly budú na vyraďovaciu fázu zaplnené, aj keď domáci tím v nej bude chýbať. Fanúšikovia sa zatiaľ v každom zápase v Bratislave postarali o fantastickú atmosféru," vyjadril sa rakúsky útočník Thomas Raffl.