Vošvrda ostáva aj naďalej brankárskou jednotkou hokejového Popradu

Poprad 10. apríla (TASR) - Vedenie slovenského hokejového tipsportligistu HK Poprad predĺžilo zmluvu s brankárom Tomášom Vošvrdom.



Rokovania medzi klubom a českým brankárom prebiehali dlhšiu dobu. "O spolupráci na nový ročník sme sa rozprávali priebežne asi dva mesiace. Nakoniec sme sa otvorene a korektne dohodli, rovnako ako pred rokom. Ak obe strany majú záujem, tak sa dohoda na 99 % zrodí. Som šťastný, že môžem pokračovať v tejto organizácii. Spoločne s rodinou sa nám v Poprade veľmi páči. Máme tu všetko, čo potrebujeme. Výborné zázemie, pekné mesto aj okolie. Za celú sezónu som sa nemal načo sťažovať," uviedol k predĺženiu kontraktu 29-ročný Vošvrda na oficiálnom webe klubu. "O zotrvaní sme s Tomášom Vošvrdom rokovali už počas sezóny, v priebehu play off sme sa nechceli rozptyľovať. Hneď na druhý deň po skončení sezóny sme mali rozhovor a dohodli sme sa. Pre nás bolo prioritou udržať skvelého brankára," vyjadril sa na margo predĺženia kontraktu Ľudovít Jurinyi.



Účastník majstrovstiev sveta do 20 rokov síce evidoval záujem aj z iných klubov, ale rozhodol sa zostať. "Dostal som ponuky od klubov zo Slovenska, Česka a Nemecka. Z jedného pohľadu máme za sebou úspešnú sezónu, z druhého nie. Môj cieľ bola medaila a to sa nepodarilo. Verím, že spoločnými silami celého klubu v budúcej sezóne získame medaily a opäť posunieme klub o level vyššie. Moja povaha je jasná. Som víťazný typ a svojou mentalitou chcem nakaziť aj svojich spoluhráčov. Moje ciele sú vždy len tie najvyššie," vyhlásil Vošvrda.