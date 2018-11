VŠC Dukla chce od zväzu jasné a vopred stanovené nominačné kritériá

Bude to jedna z našich podmienok, aby v protokoloch jednotlivých zväzov boli uverejnené nominačné kritériá. A to presne špecifikované. Dodal hlavný tréner VŠC Dukla Banská Bystrica Pavel Kobela.

Banská Bystrica 2. novembra (TASR) – Vojenské športové centrum (VŠC) Dukla Banská Bystrica nepríjemne prekvapila nominácia karatistov na blížiace sa majstrovstvá sveta, ktoré sa začínajú 6. novembra v Madride. Nedostala sa totiž do nej bronzová medailistka z májových majstrovstiev Európy v disciplíne kata Dorota Balciarová. Slovenský zväz karate na jej úkor nominoval na svetový šampionát Emu Brázdovú.



"Mrzí nás, že sa do nominácie nedostala karatistka Balciarová, ktorá na jar získala bronzovú medailu na ME. My sme sa o jej nenominácii dozvedeli až zo zväzovej stránky. Následne sme iniciovali otázku, na základe akých kritérií sa robila nominácia na majstrovstvá sveta. Zistili sme, že v Slovenskom zväze karate rozhoduje o nominácii komisia trénerov štátnej reprezentácie. Dopredu teda nie sú dané jasné a vopred stanovené kritériá, a to je z nášho pohľadu kameň úrazu. Naši športovci teda nevedeli ako sa bude robiť nominácia. Požiadali sme tak o jej prehodnotenie," uviedol na piatkovej tlačovej konferencii riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Roman Benčík.



Balciarová bola dlhodobo vo svetovom ratingu najvyššie postavená slovenská karatistka a plne sa sústreďovala na novembrové MS. Keďže mala medailu z tohtoročného európskeho šampionátu, nepripúšťala si možnosť, že by na MS do Madridu necestovala. "Kritériá majú byť stanovené dopredu, nakoľko ide o veľké peniaze, ktoré do športovca investujeme. Buď by sa naplnili, alebo nenaplnili. V tomto prípade sa zohľadňovala aktuálna výkonnosť pretekárky. Brázdová je vyššie postavená v ratingu, ktorý sa iba v septembri spustil. Ak by Balciarová vedela, že bude rozhodovať tento už nový olympijský rating, zúčastnila by sa na turnaji K1 v Čile, kde práve Brázdová nazbierala potrebné body," zdôraznil Benčík.



V pláne Slovenského zväzu karate bol navyše tento turnaj v Čile vyškrtnutý a zrušený. Zväz však nakoniec body z tohto turnaja zohľadnil. "Ide tu o veľa, pretože na majstrovstvách sveta sa získava väčší počet bodov v olympijskej kvalifikácii. Balciarová bude mať veľký deficit v zbieraní týchto bodov, keďže v disciplíne kata je pre OH v Tokiu 2020 voľných iba deväť miest. Výhodu má teraz Ema Brázdová, vekom ešte juniorka, hoci ju Balciarová na majstrovstvách Slovenska prekonala," podotkol Benčík.



VŠC Dukla sa rozhodlo apelovať na všetky športové zväzy, aby vopred stanovili jasné nominačné kritériá pre športovcov na vrcholné podujatia. "Netýka sa to iba karate. Bude to jedna z našich podmienok, aby v protokoloch jednotlivých zväzov boli uverejnené nominačné kritériá. A to presne špecifikované. Športovci musia vedieť za akých podmienok sa môžu nominovať na vrcholné podujatia," dodal hlavný tréner VŠC Dukla Banská Bystrica Pavel Kobela.