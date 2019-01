Všetci 42 Rusi splnili podmienky, tvrdí IAAF

Rusi sa mohli o štatút neutrálnych športovcov uchádzať od decembra, keď IAAF nezrušila suspendáciu tamojšej atletickej federácie (RUSAF).

Monako 22. januára (TASR) - Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) umožnila v pondelok 42 ruským športovcom štartovať v roku 2019 pod neutrálnou vlajkou. V skupine, ktorá sa vďaka tomu smie zúčastniť aj na majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe (27. septembra - 6. októbra), figuruje tiež dvojnásobná svetová šampiónka v skoku do výšky Marija Lasickiené aj víťaz MS 2015 v behu na 110 m cez prekážky Sergej Šubenkov.



Rusi sa mohli o štatút neutrálnych športovcov uchádzať od decembra, keď IAAF nezrušila suspendáciu tamojšej atletickej federácie (RUSAF). Dištanc trvá pre škandál zo štátom podporovaného dopingu od roku 2015. Informovala o tom agentúra DPA.



"Revízna komisia IAAF potvrdila, že všetkých 42 žiadostí ruských pretekárov splnilo podmienky na udelenie výnimky a môžu v sezóne 2019 štartovať pod neutrálnou vlajkou. IAAF sa snaží v podobných prípadoch postupovať čo najrýchlejšie, aby umožnila čistým športovcom stihnúť sezónu," citovala stanovisko IAAF agentúra AFP.



Rozhodnutie neovplyvnila ani najnovšia kauza v súvislosti s aférou. Rusi nestihli do stanoveného termínu 31. decembra umožniť prístup inšpektorom Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) k dátam v moskovskom laboratóriu. To bola jedna z podmienok opätovného začlenenia Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA) do medzinárodných štruktúr. Vyšetrovatelia WADA sa napokon s dvojtýždňovým oneskorením dostali k informáciám, napriek tomu hrozia Rusom nové sankcie za nedodržanie termínu. Verdikt sa očakáva vo štvrtok.