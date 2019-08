Výkonný výbor SZĽH dal Slovanu zelenú, rad je na Ligovej rade

Slovan na rokovaniach s vedením SZĽH potvrdil, že sa dohodol s 63 hráčmi a členmi realizačného tímu na vyrovnaní záväzkov.

Bratislava 1. augusta (TASR) – Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) navrhol udeliť tipsportligovú licenciu pre HC Slovan Bratislava. Vedenie "belasých" predstaviteľom SZĽH vydokladovalo, že sa so všetkými bývalými hráčmi a funkcionármi dohodlo do 1. augusta na vyrovnaní finančných záväzkov. Všetky podklady teraz preskúma Ligová rada, tá v prípade súhlasného stanoviska pošle celú vec späť na VV SZĽH, ktorý schváli udelenie licencie.



Slovan na rokovaniach s vedením SZĽH potvrdil, že sa dohodol s 63 hráčmi a členmi realizačného tímu na vyrovnaní záväzkov. So zvyšnými štyrmi, ktorí požadovali vyplatenie celej dlžnej sumy naraz - brankárom Marekom Čiliakom a útočníkmi Dávidom Bucom, Tomášom Hrnkom a Patrikom Lamperom - uzavrel dohodu tesne pred dedlajnom. Splnil tak poslednú podmienku na štart v najvyššej slovenskej súťaži, keďže už predtým uhradil mestu vyše miliónový dlh za prenájom haly. S udelením licencie pre sezónu 2019/2020 za splnenia stanovených podmienok súhlasili už v utorok všetky kluby Tipsport Ligy.



"Výkonný výbor si predvolal všetky strany. V uplynulých dňoch sme boli v kontakte so zástupcami Slovana, ktorí preukázali formálne splnenie podmienok, to znamená, že sa dohodli aj s poslednými štyrmi hráčmi. Zatiaľ vieme o dvoch hráčoch, ktorým fyzicky aj peniaze nabehli na účet, zvyšní dvaja deklarovali, že im ešte peniaze neprišli, ale to je normálna vec, že bankové prevody môžu trvať dlhšie. Slovan tak dostal odporučenie, aby prišiel návrh zo strany Ligovej rady na udelenie licencie," uviedol po štvrtkovom zasadnutí VV generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček.



Ligová rada sa bude snažiť spracovať návrh čo najrýchlejšie, t.j. počas najbližších dní. Licencia by mala byť udelená najneskôr tri dni pred štartom súťaže. Ligová rada by mala byť od 1. augusta funkčná, jej členmi budú prezident SZĽH Miroslav Šatan, šéf Pro-Hokeja Richard Lintner a Igor Guryča. "V najbližších dňoch sa stretnú so zástupcami Slovana, s ktorými si prejdú jednotlivé zmluvy. Formálne to treba celé spracovať. Myslím si, že do týždňa by to mohlo byť v celku. Do 15. augusta by sme mohli ako výkonný výbor zasadnúť a formálne udeliť licencie pre všetky seniorské súťaže - Tipsport Ligu, prvú ligu i druhú ligu," povedal Valíček.



Slovan sa po konci v KHL prihlásil do Tipsport Ligy, aby sa však mohol vrátiť do najvyššej slovenskej súťaže, musel uhradiť svoje dlhy, respektíve sa dohodnúť s hráčmi na splátkových kalendároch. Člen predstavenstva Juraj Široký ml. sľúbil, že všetky podlžnosti budú vyplatené najneskôr do konca apríla budúceho roku, t.j. do konca nadchádzajúcej sezóny, pravidelnými mesačnými splátkami. Bratislavčania medzitým začali aj s prípravou na ľade na novú sezónu, pod zmluvou majú takmer dvadsať hráčov.



"Situácia okolo Slovana je veľmi citlivá. Aj po dohodách je objem finančných prostriedkoch stále na úrovni 2,3 milióna eur, ktoré treba do konca sezóny v splátkových kalendároch uhradiť - jednu časť do 31. decembra, druhú do 30. apríla," spresnil Valíček. Členovia VV SZĽH sa zaoberali aj situáciou, že by Slovan v priebehu sezóny meškal s vyplatením dlžnej sumy. "Jedna vec je právna. Dlhy sa stávajú platné v celej výške a môže nasledovať konkurz. Tá hrozba pre Slovan je veľmi veľká. Na druhej strane nechceme ohroziť ani chod ligy. Ak by nastali počas sezóny problémy, museli by sme Slovanu licenciu odobrať." Vtedy by však bola licencia odobratá aj juniorke či dorastu Slovana, čo by ohrozilo chod mládežníckych súťaží.



Ďalšie kluby, ktoré podali prihlášku na tipsportligovú sezónu 2019/2020, by nemali mať problém s udelením licencie. V médiách v uplynulých dňoch rezonovala situácia v Nových Zámkoch. Hráčsky agent Tomáš Krejčí spochybnil nárok Nových Zámkov dostať súhlasné stanovisko s účinkovaním v Tipsport Lige, podľa portálu hokejportal.net malo byť dôvodom nevyplatenie financií trojici hráčov - Čechovi Richardovi Nejezchlebovi, Lotyšovi Janisovi Andersonsovi a Kanaďanovi Mathieuovi Hendersonovi. "Čo sa týka Nových Zámkov, predvolali sme si pána Krejčího, ktorý medializoval určité správy. Mal deväť hráčov, z toho šesť bolo vyplatených, zvyšní traja sú v sporovej časti. Nejedná sa u nich o celú výšku platu, ale iba o časť výšky. Deklarovali sme, že nie sme orgán na to, aby sme posudzovali právnu argumentáciu sporovej časti pohľadávok. Súhrnne bolo hráčom Nových Zámkov na mzdách vyplatených vyše 600.000 eur, z toho iba maličké percento je sporové. Z hľadiska licenčnej smernice to nebráni tomu, aby prišlo k odobraniu licencie Novým Zámkom," vysvetlil Valíček.