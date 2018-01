Toto sú najdôležitejšie udalosti v slovenskom športe v roku 2017

Prezrite si chronológiu týkajúcu sa najdôležitejších športových udalostí v uplynulom roku.

Bratislava 4. januára (TASR) - Tlačová agentúra SR pripravila pre svojich odberateľov výber z najdôležitejších udalostí roka 2017 v slovenskom športe. Týkajú sú úspechov, fenoménov a všeobecne situácií, ktoré definovali najvyššiu formu reprezentácie vlasti, resp. záujmu verejnosti.



3. január - Tretí deň roka 2017 predznamenal bezprecedentný rok a najmä vyvrcholenie úspešnej sezóny samostatného zjazdového lyžovania, populárneho svetového odvetvia, s obrovským masovým zázemím aj pod Tatrami. Veronika Velez-Zuzulová triumfovala v slalome Svetového pohára v chorvátskom Záhrebe a skvelý úspech slovenského lyžovania zvýraznila druhým miestom Petra Vlhová, ktorá tak podčiarkla historické double.

Obe popredné reprezentantky potom v marci spolu s Matejom Falátom a Andreasom Žampom dobyli strieborný kov na MS v súťaži tímov, Velez-Zuzulová skončila druhá v celkovom sezónnom hodnotení slalomu, Vlhová vyhrala v tejto disciplíne finálové preteky SP a v novembri aj úvodný slalom novej sezóny.



18. január - Marián Hossa pokoril hranicu 600 asistencií v kariére NHL a stal sa 32. hokejistom v histórii súťaže, ktorý má na svojom konte minimálne 500 gólov a 600 asistencií. Silu doznievajúcej generácie slovenského hokeja v zámorskej konkurencii umocnili v priebehu roka aj míľniky ďalších dvoch - Marián Gáborík dosiahol v zámorskej NHL dve významné méty, jubilejný 400. gól a 800. kanadský bod, Zdeno Chára ako obranca prekročil hranicu 600 asistencií.



31. január - Paralympionička Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou zavŕšili účinkovanie na majstrovstvách sveta zjazdovom lyžovaní v talianskom Tarvisiu štvrtou zlatou medailou. Farkašová v kategórii zrakovo znevýhodnených pretekárok získala na svetovom šampionáte celkovo päť medailí, najcennejší kov jej patrí zo super-G, superkombinácie, obrovského slalomu a slalomu. V zjazde si vyjazdila striebro.

Farkašová a Miroslav Haraus (zrakovo znevýhodnený s navádzačom Marošom Hudíkom) získali aj veľké krištáľové glóbusy za celkové prvenstvo v seriáli Svetového pohára 2016/2017.



4. marec - Atlét Ján Volko finišoval HME v Belehrade v behu na 60 metrov na druhom mieste a získal pre slovenskú atletiku striebro s národným rekordom 6,58. Počas roka predviedol, aj ďalšie pozoruhodné výkony. Na 24. ročníku Memoriálu Josefa Odložila v Prahe zabehol slovenský rekord na 100 m časom 10,16 s a v lete suverénnym spôsobom získal zlatú medailu na 200 m na ME atlétov do 23 rokov. Finále zvládol v novom slovenskom rekorde i v rekorde šampionátu (20,33 s).



15. máj - Horolezci Peter Hámor a Michal Sabovčík vystúpili na osemtisícovku Dhaulágirí (8161 m) v nepálskych Himalájach. Päťdesiatdvaročný Hámor tak uzatvoril takzvanú Korunu Himalájí, teda zoznam všetkých štrnástich himalájskych osemtisícoviek.



4. jún - Na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode v slovinskom Tacene vybojoval zlato Alexander Slafkovský a obhájil titul z vlaňajšieho Liptovského Mikuláša. Časom 88,92 a čistou jazdou zvíťazil suverénne, dominanciu slovenských singlistov umocnil na bronzovej priečke Michal Martikán (+4,90).



16. jún - Futbalová reprezentácia do 21 rokov vyhrala vo svojom úvodnom stretnutí na ME tejto vekovej kategórie nad poľskými rovesníkmi 2:1. Tento výsledok predznamenal vydarený turnaj, v treťom zápase A-skupiny zdolala Švédsko 3:0 a obsadila druhé miesto za Anglickom. Iba veľmi drsný formát turnaja tímu a okolnosti kontroverzného zápasu medzi Talianskom a Nemeckom zabránili tímu trénera Pavla Hapala postúpiť do semifinále.



3. júl - Cyklista Peter Sagan zvíťazil v 3. etape pretekov Tour de France a bol to už jeho ôsmy etapový triumf na kariéry na slávnom podujatí. Tento ročník však pre neho nemal dobrý koniec, o šancu na zisk rekordného šiesteho zeleného dresu pre víťaza bodovacej súťaže prišiel už nasledujúci deň, keď ho z pretekov kontroverzne vylúčili. Vynahradil si to však historickým ziskom tretieho titulu majstra sveta v rade, ktorý získal v septembri v nórskom Bergene.



11. júl - Magdaléna Rybáriková sa ako prvá slovenská tenistka v histórii prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo štvrťfinále si na tráve All England Clubu poradila s Američankou CoCo Vandewegheovou 6:3, 6:3.



9. december - Biatlonistka Anastasia Kuzminová zvíťazila v stíhacích pretekoch na 10 km v 2. kole Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene. Na výslní skončila po troch rokoch, naposledy sa z triumfu tešila v sezóne 2013/2014 v Oslo v pretekoch s hromadným štartom. O týždeň neskôr vyhrala šprint vo francúzskom Annecy a spolu s niekoľkými úspešnými výsledkami Paulíny Fialkovej naznačila, že slovenský biatlon bude mať na ZOH v Pjongčangu opäť svoju silu a reálne medailové ambície.