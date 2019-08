Výkonný výbor SZĽH schválil licencie pre všetkých 13 klubov

Bratislava 15. augusta (TASR) - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) na odporučenie Ligovej rady schválil na svojom štvrtkovom zasadnutí udelenie licencie na tipsportligovú sezónu 2019/20 pre všetkých trinásť prihlásených klubov. Podmienky splnil aj Slovan Bratislava, ktorý v uplynulých dňoch vydokladoval, že sa so všetkými bývalými hráčmi a funkcionármi dohodol na vyrovnaní finančných záväzkov. Do najvyššej slovenskej súťaže sa vráti po siedmich rokoch v KHL. V Tipsport Lige budú účinkovať aj Nové Zámky napriek tomu, že štvorica ich bývalých hráčov sa dožadovala vyplatenia dlžnej sumy a podala návrh na vyhlásenie konkurzu na klub. Na predchádzajúcom zasadnutí VV SZĽH boli nároky hokejistov na vyplatenie ich odmeny posúdené ako sporné a v zmysle predpisov teda situácia nie je v rozpore s naplnením podmienok na udelenie licencie.informoval po štvrtkovom zasadnutí člen VV SZĽH a riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurínyi.Ligová rada, ktorú tvoria prezident SZĽH Miroslav Šatan, riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner a športový riaditeľ SZĽH Igor Guryča, už predtým schválila hrací model Tipsport Ligy 2019/20 s 13 účastníkmi. Okrem 11 slovenských tímov (Banská Bystrica, Nitra, Zvolen, Poprad, Košice, Trenčín, Nové Zámky, Detva, Liptovský Mikuláš, Slovan Bratislava, Michalovce) figurujú v nej opäť aj maďarské kluby DVTK Jegesmedvék Miškovec a MAC Budapešť. Keďže v nej bude pôsobiť nepárny počet tímov, v prvej fáze základnej časti bude mať v každom kole vždy jeden z tímov voľno. Extraligisti najskôr odohrajú 48 duelov štvorkolovým spôsobom, každý s každým dvakrát doma, dvakrát vonku. Následne sa súťaž rozdelí na dve nadstavbové časti. Prvú vytvoria mužstvá na 1. až 6. priečke, druhú tímy na 7. až 12. mieste. Získané body si mužstvá ponechajú. Pre klub, ktorý obsadí poslednú 13. priečku, sa sezóna skončí. Kluby v skupine o 1. až 6. miesto odohrajú medzi sebou ešte desať duelov dvojkolovým spôsobom každým s každým raz doma, raz vonku. Rovnako tímy na 7. až 12. mieste. Tím na prvom mieste po 58 zápasoch získa Pohár Dušana Pašeka určený pre víťaza základnej časti. Každý z účastníkov prvej šestky tabuľky si automaticky zabezpečí účasť vo štvrťfinále play off. O zostávajúce dve miestenky budú bojovať tímy v skupine o 7. až 12. miesto. Získajú ich kluby na 7. a 8. priečke. Dvojice štvrťfinále play off určí známy kľúč 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Pre majstra Slovenska je pripravený Pohár Vladimíra Dzurillu. V sezóne 2019/2020 z Tipsport Ligy nikto nevypadne. Priamy postup do nej si zabezpečí víťaz I. ligy.Už v stredu bol zverejnený rozpis súťaže, nová sezóna odštartuje vo štvrtok 12. septembra šlágrom medzi HC Košice a Slovanom Bratislava. Zvyšné zápasy 1. kola základnej časti najvyššej slovenskej súťaže sa odohrajú v piatok 13. septembra. Rozpis nahneval dva kluby na strednom Slovensku vzdialené od seba 20 kilometrov, majster HC'05 iClinic Banská Bystrica a HKM Zvolen majú totiž hrať domáce zápasy v jednom termíne, čo sa podľa nich odzrkadlí nielen v návštevnosti na daných štadiónoch, ale aj v marketingovej a reklamnej oblasti. Podľa VV SZĽH sa však rozpis z tohto dôvodu meniť nebude, Bystričania a Zvolenčania mali prísť so svojimi námietkami skôr.vysvetlil Jurínyi. Bystričania sa sťažovali, že pri žrebovaní mali desať rokov rozdielne čísla ako Zvolen, no tentoraz niekto zmenil úzus.povedal Jurínyi, podľa ktorého sa prípadné ďalšie úpravy rozpisu môžu udiať na základe dohody klubov.Vedeniu banskobystrického klubu sa takisto nepáči, že majstrovský tím nehrá prvýkrát v histórii súťaže úvodný zápas novej sezóny doma. Podľa rozpisu začne sezónu na ľade Popradu. Nebude môcť vyvesiť majstrovskú zástavu v prvom zápase ročníka.dodal Jurínyi.