Vytrvalostné preteky na MS v biatlone vybojoval Peiffer

Výsledky

Vytrvalostné preteky na 20 km: 1. Arnd Peiffer (Nem.) 52:42,4 min (0 tr. min), 2. Vladimir Iliev (Bul.) +1:08,7 min (1), 3. Tarjei Boe (Nór.) +1:09,1 (1), 4. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +1:35,7 (1), 5. Lukas Hofer (Tal.) +1:53,2 (2), 6. Simon Desthieux (Fr.) +1:54,0 (3), 7. Jevgenij Garaničev (Rus.) +1:56,5 (1), 8. Vetle Sjaastad Christiansen +1:59,2 (0), 9. Johannes Thingnes Boe (obaja Nór.) +2:00,8 (3), 10. Benedikt Doll (Nem.) +2:03,5 (3), ..., 40. Matej KAZÁR +6:12,5 (3), 56. Martin OTČENÁŠ +7:43,6 (5), 86. Michal ŠIMA (všetci SR) +11:56,5 (7)



Konečné poradie SP vo vytrvalostných pretekoch (3 z 3): 1. J.T. Boe 128, 2. Christiansen 118, 3. Birkeland 97, 4. Peiffer 88, 5. Loginov 87, 6. Desthieux 87, ..., 62. KAZÁR 9

Östersund 13. marca (TASR) - Titul majstra sveta vo vytrvalostných pretekoch si vo švédskom Östersunde vybojoval s bezchybnou streľbou nemecký biatlonista Arnd Peiffer. Prekvapujúco druhého v poradí Bulhara Vladimira Ilieva zdolal na 20 km trati o 1:08,7 a tretieho Nóra Tarjei Boea o 1:09,1. Trojici Slovákov sa nedarilo, na 40. miesto sa zaradil Matej Kazár (+6:12,5), 56. skončil Martin Otčenáš (+7:43,6) a 86. Michal Šima (+11:56,5).V najstaršej biatlonovej disciplíne, ktorá sa na MS behá od roku 1958, sa favorit tipoval opatrne. Často dochádzalo v histórii k prekvapeniam, tak ako pred dvoma rokmi, keď zvíťazil na MS v rakúskom Hochfilzene Američan Bailey. Vlani však na ZOH v Pjongčangu získal zlato J.T.Boe a aj teraz patril medzi najvážnejších uchádzačov o titul. Ani on sa však v Östersunde nevyhol zakolísaniu, v stíhacích pretekoch sa obral o zlato na poslednej streľbe, vďaka čomu triumfoval nečakane Ukrajinec Pidručnyj. Vo Svetovom pohári zvíťazili túto zimu M. Fourcade a v skrátených pretekoch v kanadskom Canmore v silných mrazoch J.T.Boe. Nór bol aj najväčší kandidát na malý krištáľový glóbus, ktorej hodnotenie sa v tejto disciplíne uzatvorilo práve v Östersunde. Za M. Fourcada hovorila bilancia na MS, v tejto disciplíne vlastnil tri tituly z rokov 2013 - 2016, kým J.T. Boe ani jednu medailu.V mraze -2 stupne museli biatlonisti na strelnici opäť čeliť ani nie tak sneženiu, ako už tradičnému nepríjemnému vetru. M. Fourcade štvrtý terč nevybielil a hneď mal manko na J.T. Boea o trestnú minútu navyše, ďalšie sekundy nabral pri pomalšom behu. V druhej položke pridal chybu na treťom terči a preteky napokon so štyrmi chybami na strelnici vôbec nezvládol. Nór výhodu najrýchlejšieho na predchádzajúcich medzičasoch stratil v druhej sérii na druhom a štvrtom terči, v tretej sa pomýlil hneď na prvom a takáto záťaž ho definitívne vyradila z boja o medaily. Pódium si privlastnili lepší strelci. Všetkých 20 terčov vybielil Nemec Arnd Peiffer a oprávnene sa tešil z titulu. V 31 rokoch si olympijský víťaz v šprinte vlani v Pjongčangu pripísal v kariére na MS piate zlato, vrátane troch štafetových. Aj Nór Christiansen na strelnici nezakolísal, pomalšie lyže ho však z pódia vytlačili. Naopak, s jednou trestnou minútou naň vyskočili s veľkým súbojom na diaľku Bulhar Iliev a Nór T. Boe.Trojici Slovákov sa medzi 102 štartujúcimi veľké šance neprisudzovali, no mohli prekvapiť. Michal Šima (celková strelecká bilancia 2-2-2-1) sa na MS v Östersunde predstavil vôbec prvýkrát a v jednotlivých sériách mu zostávali vždy dva terče nevybielené, len v poslednej sa o jeden zlepšil. Martin Otčenáš (1-2-1-1) minul piaty terč, v druhej položke druhý a piaty, v tretej prvý, vo štvrtej posledný piaty, a to bolo tiež priveľa. Potom sa už slovenský biatlon spoliehal na Mateja Kazára s nádejným začiatkom (0-1-0-2), netrafil síce šiesty výstrel z 20-tich, no v záverečnej streleckej položke stojmo mieril na umiestenie v top dvadsiatke. Šancu na solídne umiestenie si zmaril pri druhom a piatom výstrele a výrazne klesol v poradí.Slovenská výprava sa spoliehala veľmi na Martina Otčenáša, ktorý mal konečne zabrať naplno. Nepodarilo sa, 56. miesto bolo pre všetkých i jeho samotného dosť sklamanie.povedal v cieli.