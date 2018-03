ME vo vzpieraní: Mišvelidze zvíťazil v kategórii do 62 kg

ME vo vzpieraní, výsledky:



muži:



do 62 kg: 1. Šota Mišvelidze (Gruz.) dvojboj 299 kg (trh 134 kg + nadhod 165 kg), 2. Styljan Grozdev (Bulh.) 293 (135+158), 3. Ionut Ilie (Rum.) 283 (129+154), 4. Vladimir Urumov (Bulh.) 282 (130+152), 5. Ramini Šamilišvili (Gruz.) 278 (128+150)



ženy:



do 53 kg: 1. Joanna Lochowská (Poľ.) dvojboj 196 kg (trh 88 kg + nadhod 108 kg), 2. Jennifer Lombardová 192 (84+108), 3. Giorgia Russová (obe Tal.) 186 (80+106), 4. Manon Lorentzová (Fr.) 182 (83+99), 5. Atenery Hernandezová (Špan.) 181 (81+100)

Bukurešť 28. marca (TASR) - Gruzínsky vzpierač Šota Mišvelidze získal na ME v Bukurešti zlatú medailu v hmotnostnej kategórii do 62 kg.V dvojboji dosiahol súčet 299 kg, čím o 6 kg prekonal Styljana Grozdeva z Bulharska, ktorý dosiahol najlepší výkon v trhu (135 kg). V kategórii žien do 53 kg triumfovala Poľka Joanna Lochowská s výkonom 196 kg.