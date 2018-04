Nikola Seničová skončila na 6. mieste do 90 kg vo vzpieraní na ME

ME vo vzpieraní, výsledky:



muži:



do 94 kg: 1. Nicolae Onica (Rum.) dvojboj 381 kg (171 trh + 210 nadhod), 2. Stanulis Zygimantas (Lit.) 374 (172 + 202), 3. Lukasz Grela (Poľ.) 357 (169 + 188), 4. Vadims Kozevnikovs (Lot.) 352 (154 + 198), 5. Artur Mugurdumov (Izr.) 347 (161 + 186)



ženy:



do 69 kg: 1. Patricia Streniusová (Švéd.) dvojboj 230 kg (99 trh + 131 nadhod), 2. Giorgija Borgignonová (Tal.) 224 (102 + 122), 3. Patrycja Piechowiaková (Poľ.) 215 (98 + 117), 4. Tatia Lortkipanidzeová (Gruz.) 214 (93 + 121), 5. Bianca Ionitová (Rum.) 203 (91 + 112)



do 75 kg: 1. Lidia Valentinová (Šp.) 250 (115 + 135), 2. Gaelle Nayo Ketchankeová (Fr.) 234 (103 + 131), 3. Meri Ilmarinen (Fín.) 223 (100 + 123), 4. Malgorzata Wiejaková (Poľ.) 222 (101 + 121), 5. Maria Akerlundová (Švéd.) 214 (98 + 116)



do 90 kg: 1. Anastasija Hotfridová (Gruz.) 256 (124 + 132), 2. Sarah Fischerová (Rak.) 226 (101 + 125), 3. Kinga Kaczmarczyková (Poľ.) 225 (96 + 129), 4. Anna Vanbellinghenová (Biel.) 224 (102 + 122), 5. Bianka Banszóvá (Maď.) 200 (89 + 111), 6. Nikola SENIČOVÁ (SR) 199 (87 + 112)

Bukurešť 1. apríla (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vzpieraní Nikola Seničová obsadila na majstrovstvách Európy v Bukurešti 6. miesto v kategórii do 90 kilogramov. Jej súčet v dvojboji 199 kg bol iba o jeden kilogram nižší než u piatej v poradí Maďarky Banszóvej. Víťazkousa stala Anastasija Hotfridová z Gruzínska, ktorá dosiahla 256 kg, čo bolo o priepastných 30 kg viac než u druhej v poradí Sarah Fischerovej z Rakúska.Iba 17-ročná Seničová sa výkonmi v B-skupine priblížila vzpieračkám v. V trhu síce nezdolala 92 kg, ale jej najlepší platný pokus 87 kg bol 8. v celkovom hodnotení. V nadhode postupne zvládla 103, 109 a napokon aj 112 kg, čo bol v tejto disciplíne piaty najlepší výkon.