Vzpierač Samko po 4. mieste do 85kg: Jedno oko sa smeje, druhé plače

Bukurešť 31. marca (TASR) - Aj slovenský vzpierač Karol Samko už vie, aké to je obsadiť nevďačnú 4. priečku na vrcholnom podujatí. Na majstrovstvách Európy v Rumunsku len o jediný kilogram zaostal za bronzovou priečkou. Pre 28-ročného vzpierača však išlo o jeden z najväčších úspechov kariéry a verí, že o rok si už siahne na cenný kov.



Samkov dvojboj mal hodnotu 334 kg (145 v trhu, 189 v nadhode), čo bolo iba o jeden kilogram menej ako v prípade bronzového Francúza Brandona Vautarda. Keby v nadhode zdolal naložených 191 kg, získal by nielen bronzovú medailu, ale zrejme by triumfoval aj v hodnotení nadhodu. "Jedno oko sa smeje, druhé plače. Presne také sú moje pocity. Dve medaily, bronz v dvojboji a zlato v nadhode, mi ušli iba o kúsok. Som však v najlepších rokoch a viem, že ma čaká ešte veľa súťaží. Výkonnosť mám stabilizovanú a keď počúvnem rady trénera, tak verím, že o rok už nedovolím, aby mi niekto vyfúkol medailu," uviedol Samko pre TASR. Výkon svojho zverenca vyzdvihol aj reprezentačný tréner Rudolf Lukáč: "Karol upravoval svoju telesnú hmotnosť asi iba o 2,5 kg, ale v takto špičkovom výkone to znamená citeľný úbytok síl. Treba pripomenúť, že v nadhode išlo o naozaj dlhú súťaž. Popasoval sa s tým však výborne."



Nestratil sa ani druhý slovenský reprezentant v kategórii do 85 kg. Richard Tkáč zdolal 147 kg v trhu a 180 kg v nadhode a jeho súčet 327 znamenal 8. miesto. "Túto sezónu som konečne trénoval bez obmedzení a bol som lepšie pripravený ako minulý rok. Nastavený som bol na 150 a 185. Va súťaži sa však bojuje na umiestnenie a nie na výkon a pokusy vám de facto riadia súperi. Preto som spokojný, nebolo to jednoduché, ale zvládli sme to. Kouč to zvládol excelentne - mať dvoch pretekárov v A-skupine a riadiť to sám, je obdivuhodné," poznamenal Tkáč.