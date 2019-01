Svetové šampiónky čelia odobratiu titulov, ktoré získali na novembrových MS v Turkménsku.

Budapešť 23. januára (TASR) - Štyri thajské vzpieračky pozitívne testovali na zakázané steroidy. Je medzi nimi olympijská víťazka z Ria 2016 v kategórii do 48 kg Sopita Tanasanová a takisto dve majsterky sveta - Thunya Sukcharoenová (do 45 kg) a Sukanya Srisuratová (do 55 kg). Informovala o tom Medzinárodná vzpieračská federácia (IWF).



Svetové šampiónky čelia odobratiu titulov, ktoré získali na novembrových MS v Turkménsku. Srisuratovej hrozí podľa agentúry AP až osemročný trest za druhé porušenie antidopingových pravidiel. Tanasanovú pozitívne testovali takisto po MS, na ktorých skončila štvrtá.



Zakázané látky našli aj v organizme Chitchanok Pulsabsakulovej, šiestej z minuloročného šampionátu do 75 kg.