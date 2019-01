Trojčlenný expertný tím WADA úspešne zozbieral dáta z laboratórneho informačného systému a zásadné údaje z bývalého laboratória v Moskve.

Moskva 17. januára (TASR) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) úspešne získala údaje z moskovského laboratória. Vyžiadala si ich, aby mohla dokončiť vyšetrovanie rozsiahleho dopingového prípadu, v ktorom v období 2011 až 2015 figurovalo viac než tisíc ruských športovcov.



"Trojčlenný expertný tím WADA úspešne zozbieral dáta z laboratórneho informačného systému a zásadné údaje z bývalého laboratória v Moskve. Je to kľúčové pre vystavanie silných prípadov proti podvodníkom a očistenie športovcov, ktorí boli podozriví, no neprevinili sa," priniesla štvrtkové stanovisko WADA agentúra AFP. "Je to veľký posun pre čistý šport," dodal prezident WADA Craig Reedie.



Organizácia sa musí rozhodnúť, či opätovne odoberie akreditáciu Ruskej antidopingovej agentúre (RUSADA). Tú prijala naspäť v septembri pod podmienkou sprístupnenia dát do 31. decembra. Pred týmto termínom sa však experti WADA vrátili z Ruska s prázdnymi rukami, do krajiny znova vycestovali minulý týždeň. Revízna komisia WADA dodá odporúčanie exekutíve, ktorá prehodnotí situáciu RUSADA v utorok.