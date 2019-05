Wales na tréningový kemp do Portugalska nominoval aj Balea

nominácia Walesu na tréningový kemp v Portugalsku:

Wayne Hennessey (Crystal Palace), Owen Evans (Wigan Athletic), Adam Davies (Barnsley), Connor Roberts (Swansea City), Chris Gunter (Reading), Chris Mepham (AFC Bournemouth), James Lawrence (Anderlecht Brusel), Ashley Williams (FC Everton), Tom Lockyer (Bristol Rovers), Joe Rodon (Swansea City), Dylan Levitt (Manchester United), Ben Williams (Barnsley), Joe Allen (Stoke City), Matthew Smith (Manchester City), Will Vaulks (Rotherham United), Rabbi Matondo (Schalke 04 Gelsenkirchen), Dan James (Swansea City), David Brooks (AFC Bournemouth), George Thomas (Leicester City), Gareth Bale (Real Madrid), Sam Vokes (Stoke City), Kieffer Moore (Barnsley), Nathan Broadhead (FC Everton), Louis Thompson (Norwich City), Terry Taylor (Wolverhampton Wanderers), Ryan Hedges (Barnsley)

Cardiff 21. mája (TASR) - V nominácii trénera waleskej futbalovej reprezentácie Ryana Giggsa na tréningový tábor do Portugalska (22.-28. mája) je aj útočník Barnsley Kieffer Moore. Aj jeho 19 gólov v tejto sezóne pomohlo mužstvu k postupu do druhej Championship.Walesania budú v Algarve trénovať do 28. mája. Následne ich v júni čakajú dôležité zápasy vkvalifikačnej skupine EURO 2020 v Chorvátsku a Maďarsku. Dvadsaťšesťročný Moore je jedným zo siedmich nováčikov, ktorých Giggs povolal. Ďalšími sú Owen Evans, Dylan Levitt, Nathan Broadhead, Louis Thompson, Terry Taylor a Ben Williams.Do Portugalska neodcestuje duo Ben Davies a Ben Woodburn, ktorých kluby Tottenham a Liverpool budú hrať 1. júna finále Ligy majstrov 2018/2019 v Madride. Chýbajú aj Harry Wilson, Tom Lawrence a Neil Taylor, ktorých mužstvá budú bojovať v play off Championship. Pre zranenia nie sú k dispozícii Aaron Ramsey a Ethan Ampadu z Chelsea, nechýba však Gareth Bale z Realu Madrid. Giggs zverejní konečnú nomináciu 29. mája. Informoval portál BBC.V kvalifikačnej E-skupine majú po tri bode na konte Slováci, Walesania, Chorváti aj Maďari, bez bodu je iba Azerbajdžan.