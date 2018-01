Wenger: Sanchez prestúpi z Arsenalu, iba ak príde Mchitarjan

Očakávam, že celá záležitosť sa vyrieši v priebehu 48 hodín, vyjadril sa.

Londýn 20. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United získa z FC Arsenal útočníka Alexisa Sancheza iba v prípade, ak opačným smerom poputuje stredopoliar Henrich Mchitarjan.



"Sanchez odíde iba pod podmienkou, že príde Mchitarjan. Preto to trvá dlhšie. Očakávam, že celá záležitosť sa vyrieši v priebehu 48 hodín," citoval v sobotu portál bbc.co.uk trénera "kanonierov" Arsena Wengera. "Klub robí všetko, čo je v jeho silách. Pokiaľ by ste sa ma spýtali, či príde, odpoviem áno, ale potvrdené to nemám. Očakávajte to čoskoro alebo nikdy," zareagoval kouč "červených diablov" Jose Mourinho.