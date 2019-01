West Ham doma zdolal Arsenal po 13 rokoch, rozhodol tínedžer Rice

Hrdinom West Hamu sa stal iba 19-ročný Rice. V 48. minúte zužitkoval prihrávku bývalého stredopoliara Arsenalu Samira Nasriho a strelil jediný gól zápasu.

Londýn 13. januára (TASR) - Futbalisti West Hamu United čakali trinásť rokov na domáce víťazstvo nad Arsenalom Londýn v najvyššej anglickej súťaži. Dočkali sa ho v sobotňajšom stretnutí 22. kola. Jediný gól stretnutia strelil v úvode druhého polčasu Declan Rice. Pre West Ham to bol iba tretí domáci triumf nad mestským rivalom v Premier League.



Arsenal zostal gólovo naprázdno iba po druhý raz v tejto sezóne. Problémom trénera Unaia Emeryho je obrana. Od 8. decembra sa "kanonierom" nepodarilo udržať čisté konto ani raz. V ligovej tabuľke sú na piatom mieste a za štvrtou Chelsea zaostávajú už o šesť bodov. Nedarí sa im najmä na pôde súperov, kde nezvíťazili už piatykrát za sebou. "Je to znepokojujúce, ak chceme uspieť, musíme byť konkurencieschopní doma i vonku," povedal po sobotňajšej prehre Emery.



Hrdinom West Hamu sa stal iba 19-ročný Rice. V 48. minúte zužitkoval prihrávku bývalého stredopoliara Arsenalu Samira Nasriho a strelil jediný gól zápasu. Odmenil sa tak za novú zmluvu, ktorá mu garantuje klubovú príslušnosť do leta 2024. "Už v ranom veku je komplexným hráčom a stále sa zlepšuje. Myslím si, že ešte o ňom budeme počuť," povedal o írskom reprezentantovi Pellegrini pre Sky Sports.



Jeho zverencom po rozpačitom úvode sezóny stúpa forma. Z predošlých deviatich zápasov zvíťazili šiestykrát. "Som spokojný s konzistenciou výkonov. Arsenal sme nepustili do hry, ukázali sme, že máme mentalitu veľkého tímu," cituje Pellegriniho BBC. Jeho mužstvo je v tabuľke Premier League na 9. mieste.