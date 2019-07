West Ham získal kanoniera Hallera za rekornú sumu

Dvadsaťpäťročný kanonier Frankfurtu odohral v uplynulej sezóne 29 bundesligových zápasov, v ktorých strelil 15 gólov. Do Eintrachtu prišiel z holandského Utrechtu v roku 2017.

Londýn 17. júla (TASR) - Anglický futbalový klub West Ham United prekonal po tretí raz v priebehu roka rekord v čiastke vyplatenej za prestup. Za francúzskeho útočníka Sebastiena Hallera zaplatili Londýnčania podľa miestnych médií nemeckému Eintrachtu Frankfurt 45 miliónov libier.



V roku 2018 získal West Ham z rímskeho Lazia Brazílčana Felipeho Andersona za 36 miliónov libier, pred ním bol najdrahší francúzsky obranca Issa Diop, ktorý prišiel do Londýna za 22,5 miliónov libier. "Je to skvelá príležitosť a rekord pre mňa veľa znamená. Klub mi dal dôveru a ja sa ju pokúsim vrátiť v každom zápase," cituje slová 25-ročného hráča agentúra dpa.



Dvadsaťpäťročný kanonier Frankfurtu odohral v uplynulej sezóne 29 bundesligových zápasov, v ktorých strelil 15 gólov. Do Eintrachtu prišiel z holandského Utrechtu v roku 2017.