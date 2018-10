NHL:Wilson môže dostať za faul na Sundqvista trest na 6 a viac zápasov

Dvadsaťštyriročný útočník dostal za svoj faul v zápase 10 minútový trest.

Washington 1. októbra (TASR) - Hokejového útočníka Toma Wilsona z tímu zámorskej NHL Washington Capitals môžu suspendovať na šesť a viac zápasov. Dôvodom je jeho úder do hlavy hráča St. Louis Blues Oskara Sundqvista počas nedeľňajšieho prípravného zápasu (5:2).



Dvadsaťštyriročný útočník dostal za svoj faul v zápase 10 minútový trest. "Sundqvist nie je na tom dobre. Bol to silný úder," povedal podľa agentúry AP tréner St. Louis Mike Yeo.



Wilson dostal trest za nebezpečný faul aj v minulosezónnom play off, keď hráčovi Pittsburghu Penguins Zachovi Aston-Reeseovi v súboji zlomil čeľusť a spôsobil otras mozgu.



Brown má zlomený prst, kráľom bude chýbať bližšie nešpecifikované obdobie

Hokejový útočník Dustin Brown bude svojmu tímu Los Angeles Kings chýbať v úvode novej sezóne zámorskej NHL. Dôvodom je zlomenina prsta, ktorú utrpel v sobotňajšom prípravnom zápase proti Anaheimu Ducks.



Brownovi spôsobila zranenie strela spoluhráča Anžeho Kopitara. Informovala o tom agentúra AP. Tridsaťtriročný krídelník je súčasťou tímu "kráľov" od roku 2003, keď si ho vedenie klubu vybralo v drafte z 13. miesta. Brown bol kapitán mužstva pri zisku Stanleyho pohára v sezónach 2011/2012 a 2013/2014.



Los Angeles začne novú sezónu NHL v noci na sobotu domácim zápasom proti San Jose Sharks.