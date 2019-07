WIMBLEDON: Bartyová si na posvätneom mieste užíva každú minútu

Dvadsaťtriročná Bartyová nastúpila na prvý duel ako svetová jednotka a zvládla ho.

Wimbledon 2. júla (TASR) - Svetová tenisová jednotka Ashleigh Bartyová z Austrálie postúpila do 2. kola grandslamového turnaja vo Wimbledone. Najvyššie nasadená hráčka zdolala v utorok v úvodnom kole Číňanku Saj-saj Čeng 6:4 a 6:2. V boji o prienik do tretieho kola sa stretne s Belgičankou Alison van Uytvanckovou.



Dvadsaťtriročná Bartyová nastúpila na prvý duel ako svetová jednotka a zvládla ho. Po triumfe na tohtoročnom grandslamovom Roland Garros a trávnatom turnaji v Birminghame, potvrdila dobrú formu. "Cítim sa skvele. Cítila som sa trochu čudne, aby som povedala pravdu. Ale užila som si to, snažila som sa hrať najlepšie. Toto je posvätné miesto, musíte si tu užiť každú minútu," citovala ju po zápase agentúra AP.



Do 2. kola prešla aj obhajkyňa titulu Angelique Kerberová z Nemecka, ktorá si poradila s krajankou Tatjanou Mariovou 6:4, 6:3. "Bola som naozaj nervózna. Že som tu ako obhajkyňa, je niečo špeciálne. Išla som na Centre Court a cítila sa zvláštne. Je to veľmi emotívne, mám veľa spomienok na minulý rok."