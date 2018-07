WIMBLEDON: Cibulková postúpila do 2. kola dvojhry, čaká ju Kontová

Ženy - dvojhra - 1. kolo:



Dominika CIBULKOVÁ (SR) - Alize Cornetová 7:6 (3), 6:1

Wimbledon 3. júla (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Štvrťfinalistka z roku 2016 si v úvodnom kole poradila s Francúzkou Alize Cornetovou 7:6 (3), 6:1. Jej ďalšou súperkou bude vlaňajšia semifinalistka Britka Johanna Kontová, s ktorou má nepriaznivú bilanciu 1:2, všetky tri zápasy sa hrali na harde.Jedenásty vzájomný zápas medzi Cibulkovou a Cornetovou začala lepšia Francúzka, keď hneď v úvodnom geme zobrala súperke servis a v prvom sete viedla 4:2. Cibulková však v ďalších minútach na tráve All England Clubu otočila na 5:4 a vynútila si tajbrejk, v ktorom vďaka agresívnej hre dominovala.V druhom dejstve po dvoch brejkoch odskočila Cornetovej na 4:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca. Cibulková ako jediná z kvarteta Sloveniek prešla na tohtoročnom Wimbledone cez prvú prekážku, v pondelok sa s účinkovaním v ženskom singli rozlúčili Magdaléna Rybáriková, Viktória Kužmová i Anna Karolína Schmiedlová.