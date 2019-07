WIMBLEDON: Djokovič sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry

Muži - dvojhra - štvrťfinále:



Novak Djokovič (1-Srb.) - David Goffin (21-Belg.) 6:4, 6:0, 6:2

Wimbledon 10. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal vo štvrťfinále Belgičana Davida Goffina hladko 6:4, 6:0, 6:2. V dueli o postup do finále nastúpi v piatok na tráve All England Clubu proti víťazovi duelu medzi Španielom Robertom Bautistom Agutom a Argentínčanom Guidom Pellom.Djokovič počas celého zápasu s Goffinom ťažil z výborného podania. Hral trpezlivo od základnej čiary, vedel si pripraviť dobré pozície na zakončenie výmen. Goffina zlomila nevydarená koncovka prvého setu a v druhom, v ktorom pôsobil na dvorci odovzdaným dojmom, inkasoval od "Noleho" kanára. V treťom dejstve sa snažil hrať agresívne a dostať Djokoviča pod tlak, no za stavu 1:2 stratil podanie a Srb už zápas dotiahol do úspešného konca.