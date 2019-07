Wimbledon: Federer sa zahrieval pomalšie

Federer sa v 2. kole stretne s britským držiteľom voľnej karty Jayom Clarkeom, ktorý vyradil amerického kvalifikanta Noaha Rubina.

Wimbledon 2. júla (TASR) - Rekordný osemnásobný wimbledonský šampión Roger Federer začal boj o deviaty titul v All England Clube víťazstvom 3:6, 6:1, 6:2 a 6:2 nad juhoafrickým tenistom Lloydom Harrisom. Druhý nasadený Švajčiar sa v utorok rozbiehal pomalšie a prehral prvý set, potom ale získal úderovú istotu a súperovi už nedal žiadnu šancu.



Tridsaťsedemročný Federer sa dostal do 2. kola na londýnskej tráve 17-krát za sebou. Harris je wimbledonským debutantom a 20-násobnému grandslamového šampiónovi dokázal ukradnúť prvý set. V zápase ho neskôr limitovala bolesť v ľavom lýtku, pre ktorú si vyžiadal aj ošetrenie priamo na kurte. "Na začiatku som sa trápil. Nemal som ešte zahriate nohy a loptičky nešli tam, kam som chcel. Jemu sa darili výborné údery a išlo to veľmi rýchlo. Ja som bol tak jeden set a pol pomerne nervózny. Potom som sa rozohral a už to bolo dobré. Lloyd odohral dobrý zápas," citovala Federera agentúra AFP.



