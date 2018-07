WIMBLEDON: Kužmová prehrala v 1. kole dvojhry s Petersonovou

Ženy - dvojhra - 1. kolo:



Rebecca Petersonová (Švéd.) - Viktória KUŽMOVÁ (SR) 7:6 (3), 7:6 (9)

Wimbledon 2. júla (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová neuspela pri premiére v hlavnej súťaži ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Napriek sľubnému úvodu prehrala so Švédkou Rebeccou Petersonovou 6:7 (3), 6:7 (9). V tajbrejku druhého dejstva nevyužila štyri setbaly. Jej maximom na podujatiach veľkej štvorky zostáva 2. kolo z tohtoročného Roland Garros v Paríži.Kužmová viedla na začiatku zápasu 4:2 i 5:3 a v desiatom geme bola pri vlastnom podaní dve loptičky od zisku prvého setu. Švédka však vyrovnala na 5:5 a vynútila si tajbrejk, v ktorom mala navrch. V druhom dejstve sa Petersonová po rýchlom brejku ujala vedenia 4:2. Kužmová vyrovnala na 4:4 a dotiahla set do tajbrejku, no v dramatickej skrátenej hre napokon ťahala za kratší koniec.Kužmovú mrzeli nevydarené koncovky setov.povedala pre TASR odchovankyňa košického tenisu.Kužmová spravila v tomto roku veľký výkonnostný progres. Na turnajoch WTA v Budapešti a Hertogenboschi postúpila až do semifinále. Na podujatiach ITF EMPIRE Slovak Open v Trnave a v čínskom Šen-čene sa tešila zo zisku cenných trofejí. Vo svetovom rebríčku sa prepracovala do prvej sedemdesiatky.Zverenka trénera Michala Mertiňáka zažiarila aj v Pohári federácie. Vo februári v dueli 1. kola II. svetovej skupiny proti Rusku vybojovala v bratislavskom NTC rozhodujúci tretí bod. V aprílovej baráži o svetovú skupinu v bieloruskom Minsku zdolala Aleksandru Sasnovičovú i Arinu Sobolenkovú a vyslúžila si nomináciu na fedcupové srdiečko za prístup k reprezentácii.