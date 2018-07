WIMBLEDON: Federer po triumfe nad Lackom: Dobre som mixoval údery

Muži - dvojhra - 2. kolo:



Roger Federer (1-Švajč.) - Lukáš LACKO (SR) 6:4, 6:4, 6:1

Wimbledon 4. júla (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Lacko neuspel v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadenému obhajcovi titulu Švajčiarovi Rogerovi Federerovi podľahol 4:6, 4:6, 1:6. Jeho maximom na trávnatých dvorcoch All England Clubu zostáva 3. kolo z rokov 2016 a 2012. Posledným slovenským želiezkom v singli zostala Dominika Cibulková, ktorá nastúpi vo štvrtok proti Britke Johanne Kontovej.Lacko v prvom sete na centri vo Federerovejdržal s favoritom krok do stavu 3:3- V siedmom geme osemnásobný wimbledonský šampión prelomil podanie slovenskej jednotky a výhodu brejku pretavil v zisk úvodného dejstva. Federer výborne servoval, varioval údery, často využíval stopbaly. Neraz uspal súpera bekhendovými slajzmi, potom prešiel rýchlo do útoku a nekompromisne zakončil výmenu forhendovým winnerom do odkrytej časti kurtu. O osude druhého setu rozhodol Federerov brejk na 3:2.Švajčiar súkal jedno eso za druhým, pri jeho servise sa prakticky nehrali žiadne výmeny. Na začiatku tretieho setu si po dvoch brejkoch vybudoval náskok 4:1 a zápas s prehľadom dotiahol do úspešného konca. V siedmom geme premenil po víťaznom forhende hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Lackom na 3:0. Aj v roku 2014 na Roland Garros a v januári 2011 na Australian Open ho zdolal v troch setoch. Federer v tomto roku štartuje vo Wimbledone jubilejný dvadsiatykrát, čo je rekord v Open ére. Ak by získal deviaty titul, vyrovnal by zápis legendárnej Američanky Martiny Navratilovej.Federer bol po suverénnom víťazstve nad Lackom spokojný.uviedol držiteľ 20. grandslamových trofejí v prvom rozhovore.