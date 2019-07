WIMBLEDON: Polášek s Dodigom neuspeli v semifinále štvorhry

Muži - štvorhra - semifinále:



Nicolas Mahut, Edouard Roger Vasselin (8-Fr.) - Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (Chor./SR) 6:2, 7:6 (7), 7:6 (2)

Wimbledon 11. júla (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom neuspeli v semifinále štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Francúzskemu páru Nicolas Mahut, Edouard Roger Vasselin nasadenému ako číslo osem podľahli 2:6, 6:7 (7), 6:7 (2). Napriek prehre dosiahol Polášek na tráve All England Clubu životný úspech.Ako prvý slovenský mužský zástupca postúpil vo wimbledonskom debli medzi elitné kvarteto. Jeho výsledok je o to cennejší, že iba vlani sa vrátil do turnajového kolotoča po päťročnej prestávke. V onlajn vydaní svetového deblového rebríčka figuruje na 42. mieste. Z tretieho grandslamu sezóny si s Dodigom odnášajú spoločnú prémiu 135.000 libier.Slovensko-chorvátskemu tandemu vôbec nevyšiel úvod semifinálového zápasu. Dodig i Polášek stratili podanie a Francúzi si v prvom sete vybudovali rozhodujúci náskok 4:0. V druhom dejstve si všetci aktéri držali servis a tak rozhodol až tajbrejk, v ktorom videli diváci výborný tenis. V skrátenej hre viedli Polášek s Dodigom po minibrejku 2:1. Za stavu 2:2 zahlásili Poláškovi chybu nohou a bola z toho dvojchyba. Francúzi následne odskočili na 5:2, no Polášek s Dodigom nezložili zbrane a otočili na 6:5. Slovenský daviscupový reprezentant podával na víťazstvo v sete, no Francúzi otočili na 7:6 a v dramatickej koncovke slávili úspech.Ich lídrom bol Roger Vasselin, ktorý v dôležitých momentoch predviedol viaceré skvelé reakcie na sieti. Hneď v úvodnom geme štvrtého setu mali Polášek s Dodigom k dispozícii štyri brejkbaly, ani jeden z nich však nevyužili. Opäť prišiel na rad tajbrejk, v ktorom viedli Polášek s Dodigom 2:0, v jeho ďalšom priebehu však už nezískali ani bod.