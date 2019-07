WIMBLEDON: Stephensová a Mertensová postúpili do 2. kola dvojhry

Ženy - dvojhra - 1. kolo:



Sloane Stephensová (9-USA) - Timea Bacsinszká (Švaj.) 6:2, 6:4

Elise Mertensová (21-Belg.) - Fiona Ferrová (Fr.) 6:2, 6:0

Čchiang Wang (15-Čína) - Vera Lapková (Biel.) 6:2, 6:2

Barbora Strýcová (ČR) - Lesia Curenková (32-Ukr.) 6:3, 6:2

Monica Niculescuová (Rum.) - Andrea Petkovicová (Nem.) 2:6, 6:2, 7:5

Kateřina Siniaková (ČR) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 2:6, 6:1, 6:1

Alison van Uytvancková (Belg.) - Svetlana Kuznecovová (Rus.) 6:4, 4:6, 6:2

Harriet Dartová (V.Brit.) - Christina McHaleová (USA) 4:6, 6:4, 6:4

Kaia Kanepiová (Est.) - Stefanie Vögeleová (Švaj.) 5:7, 7:5, 6:4

Lauren Davisová (USA) - Kateryna Kozlovová (Ukr.) 6:3, 6:2

Angelique Kerberová (5-Nem.) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:4, 6:3

Ashleigh Bartyová (1-Aust.) - Saj-saj Čang (Čína) 6:4, 6:2

Magda Linetteová (Poľ.) - Anna Kalinská (Rus.) 6:0, 7:6 (9)

Wimbledon 2. júla (TASR) - Svetová tenisová jednotka Ashleigh Bartyová z Austrálie postúpila do 2. kola grandslamového turnaja vo Wimbledone. Najvyššie nasadená hráčka zdolala v utorok v úvodnom kole Číňanku Saj-saj Čeng 6:4 a 6:2. V boji o prienik do tretieho kola sa stretne s Belgičankou Alison van Uytvanckovou.Do 2. kola postúpila aj obhajkyňa titulu z minulého roku Angelique Kerberová, ktorá v nemeckom súboji zdolala krajanku Tajanu Mariovú 6:4 a 6:3. V zápase plnom stratených podaní napokon päťka turnaja Mariovú pretlačila a v 2. kole nastúpi proti Lauren Davisovej z USA, ktorá vyradila Ukrajinku Kateryna Kozlovovú 6:3 a 6:2.Americká tenistka Sloane Stephensová tiež postúpila do 2. kola, deviatka podujatia v londýnskom All England Clube si v utorok v úvodnom kole poradila so Švačiarkou Timeou Bacsinszkou 6:2 a 6:4.