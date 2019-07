WIMBLEDON: Federer postúpil do 3. kola dvojhry

Muži - dvojhra - 2. kolo:



Jan-Lennard Struff (33-Nem.) - Taylor Harry Fritz (USA) 6:4, 6:3, 5:7, 7:6 (2)

John Millman (Aust.) - Laslo Djere (31-Srb.) 6:3, 6:2, 6:1

Sam Querrey (USA) - Andrej Rublev (Rus.) 6:3, 6:2, 6:3

Steve Johnson (USA) - Alex de Minaur (25-Austr.) 3:6, 7:6 (4), 6:3, 3:6, 6:3

Kei Nišikori (8-Jap.) - Cameron Norrie (V.Brit.) 6:4, 6:4, 6:0

Daniel Evans (V.Brit.) - Nikoloz Basilašvili (18-Gruz.) 6:3, 6:2, 7:6 (2)

Michail Kukuškin (Kazach.) - John Isner (9-USA) 6:4, 6:7 (3), 4:6, 6:1, 6:4

Joao Sousa (Portug.) - Marin Čilič (13-Chorv.) 6:4, 6:4, 6:4

Roger Federer (2-Švaj.) - Jayson Clarke (V.Brit.) 6:1, 7:6 (3), 6:2

Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) - Ricardas Berankis (Lit.) 7:6 (4), 6:3, 6:3

Lucas Pouille (27-Fr.) - Gregoire Barrere (Fr.) 6:1, 7:6 (0), 6:4

Wimbledon 4. júla (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer postúpil do 3. kola na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Rekordný osemnásobný šampión z All England Clubu si v druhom poradil s domácim držiteľom voľnej karty Jaysonom Clarkom v troch setoch 6:1, 7:6 (3) a 6:2. Najbližšie čaká turnajovú dvojku víťaz francúzskeho súboja Lucas Pouille - Gregoire Barrere.povedal Federer, ktorý svojou 17. účasťou medzi najlepšími 32 hráčmi vo Wimbledone vyrovnal rekord Jimmyho Connorsa. Najbližšie čaká turnajovú dvojku Francúz Lucas Pouille.Bez problémov sa do 3. kola prebojoval aj Japonec Kei Nišikori. Ako nasadená osmička zdolal domáceho Brita Camerona Norrieho hladko v troch setoch 6:4, 6:4 a 6:0. Už v druhom kole sa s turnajom rozlúčili deviaty nasadený Američan John Isner i trinásty nasadený Chorvát Marin Čilič.Ďalej ide Nemec Jan-Lennard Struff, v druhom kole si poradil s Američanom Taylorom Harrym Fritzom v štyroch setoch 6:4, 6:3, 5:7 a 7:6 (2).