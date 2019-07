WIMLEDON: Tínedžerka Gauffová vyradila Williamsovú, čaká ju Rybáriková

Gauffová považuje o 24 rokov staršiu krajanku za svoj veľký vzor, no pri wimbledonskom debute ju nerozhodilo, kto stál na opačnej strane dvorca.

Wimbledon 2. júla (TASR) - Len 15-ročná Američanka Cori Gauffová, ktorá bude najbližšou súperkou slovenskej tenistky Magdalény Rybárikovej na grandslamovom turnaji vo Wimbledone, už v nízkom veku siaha na vysoké méty. Po tom, ako sa stala najmladšou úspešnou kvalifikantkou, vyradila v 1. kole dvojhry sedemnásobnú grandslamovú šampiónku a bývalú svetovú jednotku Venus Williamsovú.



Gauffová považuje o 24 rokov staršiu krajanku za svoj veľký vzor, no pri wimbledonskom debute ju nerozhodilo, kto stál na opačnej strane dvorca. "Chcem byť najlepšia. Môj otec mi povedal, že to môžem dokázať, keď som mala osem rokov. Myslím si, že ľudia sa príliš podceňujú, rada mierim vysoko. Mám viacero menších cieľov, ale na konci je ten hlavný," povedala tínedžerka po víťazstve 6:4, 6:4 nad Williamsovou.



Talent mladej Floridčanky si všimol aj švajčiarsky grandslamový rekordér Roger Federer, ktorý ju priviedol do svojej zastupiteľskej agentúry Team8. Gauffová už v trinástich rokoch podpísala sponzorské zmluvy s dvoma spoločnosťami a stala sa najmladšou finalistkou dvojhry dievčat na US Open. Federer sa jej v uplynulom čase venoval aj z hernej stránky a pomohol jej k juniorskému titulu na Roland Garros 2018: "Rozhodne ma inšpiroval. Po prehre v 1. kole Australian Open som s ním hovorila a povzbudil ma. Na Roland Garros som zvíťazila, takže asi mi to pomohlo."



Gauffová po pondelňajšom triumfe vyronila slzy, dosiaľ plakala skôr pri svojich detských hrdinoch: "Plakala som, keď zomrel Ironman. Vždy zosmutniem, keď si na to spomeniem, lebo som ho mala naozaj rada. Okrem neho mám určite rada speváčky Rihannu či Beyonce, sú moje vzory mimo tenisu."



Vzhľadom na vekové pravidlá môže tento rok odohrať ešte päť turnajov na okruhu WTA. Koľko pobudne vo Wimbledone, závisí od jej stredajšieho súboja s Rybárikovou v 2. kole. "Od desiatich do štrnástich rokov som na seba kládla príliš veľký tlak a ovplyvňovalo to moju hru. Momentálne hrám absolútne uvoľnene. Nechcem, aby mi tlak pokazil drobné okamihy, pretože tie sa v budúcnosti ukážu ako veľké," dodala Gauffová podľa agentúry DPA.