Witsel by sa mohol vrátiť do Európy, záujem má Dortmund

Záujem Dortmundu o Witsela môže byť predzvesťou pohybu v kádri žlto-čiernych.

Dortmund 22. júla (TASR) – Belgický futbalový reprezentant Axel Witsel by sa mohol stať novou posilou Borussie Dortmund. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar je v súčasnosti hráčom čínskeho klubu Tchien-ťin Čchüan-ťien, s ktorým má platnú zmluvu do decembra 2019, svoj predčasný návrat do Európy však nevylúčil.



"Prestupové okno je stále otvorené a je možné, že počas neho opustím Čínu," citovala agentúra DPA Witsela. Jeho trhová cena sa pohybuje okolo 20 miliónov eur a ročný plat je odhadovaný na 18 miliónov eur. Bronzový medailista z uplynulých MS by tak v prípade prestupu musel značne ubrať zo svojich finančných požiadaviek.



Witsel je hráčom Tchien-ťinu od januára 2017. Predtým obliekal dresy Zenitu Petrohrad, Benficy Lisabon a Standardu Liege.



Záujem Dortmundu o Witsela môže byť predzvesťou pohybu v kádri žlto-čiernych. BVB má v súčasnosti k dispozícii až šesť hráčov do stredu záložnej formácie. Podľa informácii z okolia klubu by v prípade vhodnej ponuky mohli odísť Nuri Sahin a Sebastian Rode. Špekuluje sa aj o odchode 22-ročného Juliana Weigla, ktorého by si do PSG rád priviedol bývalý tréner Dortmundu Thomas Tuchel.