WNBA: Washington zdolal Seattle, Toliverová nehrala

výsledky WNBA:

Dallas - Los Angeles 84:78,

Washington - Seattle 88:59,

Phoenix - Connecticut 71:78

New York 15. augusta (TASR) - Basketbalistky Washingtonu Mystics zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej WNBA na domácej palubovke nad Seattlom Storm 88:59.Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová v drese Washingtonu do duelu nezasiahla.