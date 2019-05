Xavi po sezóne ukončí aktívnu kariéru, bude pokračovať ako tréner

V drese Blaugranas odohral 767 zápasov a strelil 85 gólov. Osemkrát získal španielsky titul, štyrikrát sa tešil z víťazstva v národnom pohári Copa del Rey i Lige majstrov

Barcelona 2. mája (TASR) - Bývalý španielsky futbalový reprezentant Xavi ukončí po tejto sezóne aktívnu činnosť. Tridsaťdeväťročný stredopoliar pôsobil väčšinu kariéry v FC Barcelona, v roku 2015 zamieril do katarského Al Saddu.



"V nasledujúcich štyroch týždňoch absolvujem posledné zápasy, ktoré ukončia nezabudnuteľných 21 rokov, počas ktorých som prešiel celý svet," citovala Xaviho stránka BBC.



V drese "Blaugranas" odohral 767 zápasov a strelil 85 gólov. Osemkrát získal španielsky titul, štyrikrát sa tešil z víťazstva v národnom pohári Copa del Rey i Lige majstrov. V reprezentácii nastúpil na 133 duelov, v ktorých dosiahol trinásť zásahov. Na konte má tituly z MS (2010) a ME (2012), na OH v Sydney 2000 získal striebro.



Bývalý dlhoročný kapitán Barcelony po aktívnej kariére trávniky neopustí a bude pokračovať v pozícii trénera. "To, čo som dosiahol za uplynulé dve dekády, bolo privilégium. Myslím si, že mám povinnosť vrátiť, čo som získal. Ako kouč chcem vychádzať z filozofie, ktorú pod vplyvom Johana Cruyffa vyvinula Barcelona," uviedol Xavi.