Záhorácka dvadsiatka privíta pretekárov na jubilejnom 50. ročníku

Bratislava 28. mája (TASR) - Chodecké preteky Záhorácka dvadsiatka sa v sobotu 1. júna uskutočnia v Borskom Mikuláši už po jubilejný 50. raz. Je to momentálne najstaršia kontinuálne konaná chodecká súťaž na slovenskom území. Pri tejto príležitosti organizátori na utorňajšej tlačovej konferencii v Bratislave pokrstili knihu Miroslava Hazuchu, ktorá nadväzuje na predošlú pod názvom Chodecká perla z roku 1999 vydanú pri príležitosti 30. ročníka pretekov.



Text i stovky fotografií na 224 stranách dokumentujú nielen preteky, ale i významné postavy spomedzi zahraničných i domácich pretekárov a tiež organizátorov tohto tradičného podujatia. "Je to pre nás reklama najvyššieho rangu. Prezentujú nielen našu obec, ale aj celý záhorácky región. Sme veľmi hrdí, že táto tradícia sa u nás zachovala nepretržite 50 rokov," povedal starosta obce Borský Mikuláš Róbert Macek. Prvý ročník sa uskutočnil 17. mája 1970 pod názvom Záhorácka desiatka, v hlavnej súťaži súperili chodci na 10 km. V roku 1972 štartovali prvý raz zahraniční pretekári.



Pod názvom Záhorácka dvadsiatka sa preteky uskutočnili premiérovo v roku 1976. Chodci krúžili v doterajšej histórii celkovo na ôsmich súťažných okruhoch. Podujatie bolo viackrát aj slovenský šampionát na 20 km, v rokoch 2014 a 2015 usporiadali v rámci neho medzištátne juniorské podujatia. Preteky organizovali rôzne borskomikulášske kluby (TJ Sokol, TJ Mladosť, TJ Junior Club) s podporou miestnej samosprávy, Slovenského atletického zväzu (SAZ) a sponzorov. Do roku 2018 štartovalo v Borskom Mikuláši vo všetkých vekových kategóriách spolu 6112 pretekárov z 39 krajín piatich kontinentov. V roku 1989 zaznamenali na Záhoráckej dvadsiatke rekord v počte štartujúcich na chodeckom podujatí v bývalom Československu – štartovalo až 329 pretekárov. "Každý čaká, čo ponúkneme na 50. ročníku. Snažili sme sa, čo nám sily a financie snažili. Máme veľa aktivít, bude jarmok, ľudia sa budú môcť aj zabaviť," dodal predseda organizačného výboru pretekov Ján Záhončík.



Medzi účastníkmi nechýbali olympijskí víťazi Robert Korzeniowski z Poľska (štartoval ako dorastenec), Jefferson Pérez z Ekvádoru (v roku 1996 ho pre nedovolené občerstvovanie sa diskvalifikovali) a Slováci Jozef Pribilinec s Matejom Tóthom. Víťazi hlavnej kategórie mužov sú zvečnení na mramorovom obelisku v areáli Základnej školy Jána Hollého v Borskom Mikuláši. Ich mená vytesáva do mramoru majster kamenár Jozef Petrík, bývalý chodec a autor návrhu tohto pamätníka. Najčastejšie sa na ňom objavilo meno Mateja Tótha, ktorý na Záhoráckej dvadsiatke/desiatke zvíťazil deväťkrát. "Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí tieto preteky udržali takú dlhú dobu. Je to priam neuveriteľné. Je to podujatie, ktoré bolo prestížne, aj keď som ja aktívne pretekal. Na jubilejný ročník sa veľmi teším," poznamenal prezident SAZ Peter Korčok.



Na 50. ročníku sa zídu pretekári zo 40 krajín z celého sveta. "Dokopy ich bude okolo 140. Slovákov bude najviac, celkovo zo 14 klubov. Medzi mužmi sú zaujímavé mená Miroslav Úradník a Dominik Černý, no najmä Erick Barrondo z Guatemaly, strieborný medailista z OH 2012 v Londýne. Zo žien spomeniem Tijanu Savičevičovú zo Srbska," prezradil riaditeľ pretekov Roman Gazárek. Zaujímavosťou je, že v pretekoch veteránov prisľúbil účasť aj Piergiorgio Andreotti, synovec bývalého talianskeho premiéra Giulia Andreottiho.



Záhorácka dvadsiatka sa uskutoční v sobotu 1. júna (od 12.30 h) v hlavných kategóriách ako slovenský šampionát v chôdzi na 10 km. Patronát nad pretekmi prevzal predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko.