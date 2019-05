Zápas medzi Kližanom a Pouilleom prerušili za stavu 2:1 na sety

Kližan i Pouille v úvode zápasu dvakrát stratili podanie. Francúz viedol 3:1, no najlepší slovenský singlista vyrovnal na 3:3 a o osude prvého setu rozhodol až tajbrejk.

Paríž 30. mája (TASR) - Zápas medzi slovenským tenistom Martinom Kližanom a domácim Francúzom Lucasom Pouilleom v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros prerušili za stavu 7:6 (4), 2:6, 6:3, 3:1 pre tmu. Dohrajú ho v piatok. Kližan by v prípade triumfu nad nasadenou dvadsaťdvojkou vyrovnal svoje parížske singlové maximum z roku 2014 a v 3. kole by čelil desiatemu nasadenému Rusovi Karenovi Chačanovovi.



Kližan i Pouille v úvode zápasu dvakrát stratili podanie. Francúz viedol 3:1, no najlepší slovenský singlista vyrovnal na 3:3 a o osude prvého setu rozhodol až tajbrejk. V ňom viedol Pouille 4:2, Kližan však následne získal päť bodov po sebe a skrátená hra sa stala jeho korisťou. Kližan hral variabilne, účinne využíval stopbaly i loby.



Pouille však postupne pridal na agresivite, začal výborne returnovať a prevzal opraty zápasu do svojich rúk. Druhý set vyhral jasne a v treťom viedol 3:1. Potom však začal kopiť nevynútené chyby, čo bola voda na mlyn Kližana, ktorý vďaka šnúre piatich gemov získal tretí set vo svoj prospech. Na začiatku štvrtého rýchlo odskočil na 2:0, za stavu 3:1 zápas prerušili.