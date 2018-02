Zápas PAOK verzus Olympiakos Pireus zrušili pre výtržnosti

Polícia musela použiť slzný plyn proti asi 500 fanúšikom PAOK.

Atény 25. februára (TASR) - Nedeľný zápas 23. kola gréckej futbalovej ligy medzi tímami PAOK Solún a Olympiakos Pireus zrušili po tom, čo krátko pred začiatkom duelu zasiahol trénera hostí do hlavy Oscara Garciu hodený predmet.



"Rozhodcovia zostali skoro dve hodiny vo svojich kabínach a tréner musel do nemocnice na vyšetrenie," informuje agentúra dpa. Podľa miestnych médií zasiahla Garciu papierová páska z registračnej pokladne, ktorú na hraciu plochu hodil jeden z divákov.



Polícia musela použiť slzný plyn proti asi 500 fanúšikom PAOK, ktorí sa pokúsili vniknúť do kabín. Zamestnávateľovi slovenského útočníka Róberta Maka hrozí finančná pokuta a strata bodov.