Slovenský voľnoštýlar Gulajev obsadil 5. miesto na ME v zápasení

ME v zápasení - voľný štýl - do 74 kg:



SOBOTA



kvalifikácia:



Achsarbek Gulajev (SR) - Soner Demirtas (Tur.) 0:4



NEDEĽA



repasáž



1. kolo:



Gulajev - Vasile Madalin Minzala (Rum.) 4:0



2. kolo:



Gulajev - Ali Paša Ruslanovič Umarpašajev (Bulh.) 6:2



O bronz:



Gulajev - Frank Chamizo Marquez (Tal.) 0:10

Kaspijsk 6. mája (TASR) - Slovenský voľnoštýliar Achsarbek Gulajev obsadil na ME v zápasení v ruskom Kaspijsku piate miesto v hmotnostnej kategórii do 74 kg. V nedeľnom súboji o bronz nestačil na Franka Chamiza Marqueza, taliansky reprezentant vyhral na technickú prevahu (10:0).Gulajev, strieborný medailista z vlaňajších MS do 23 rokov v Poľsku, siahal v Kaspijsku na ďalší cenný kov. Na šampionáte síce začal prehrou v sobotňajšej kvalifikácii so Sonerom Demirtasom (0:4) ale Turek postúpil do finále a potiahol tak slovenského reprezentanta do nedeľňajších repasáží.V nich najprv zdolal Vasileho Madalina Minzalu z Rumunska 4:0, následne si poradil aj s Bulharom Ali Pašom Umarpašajevom 6:2, vďaka čomu dostal šancu zabojovať o bronz. V záverečnom zápase však bol Marquez nad jeho sily, takže na turnaji obsadil delené 5. miesto.Titul majstra Európy si vybojoval Demirtas, ktorý vo finále zvíťazil nad naturalizovaným Francúzom Zelimchanom Chadijevom 2:0 na body.