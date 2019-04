Horváth a Soós po prehrách skončili, Slovensko bez víťazstva

Slovenskí reprezentanti nevyhrali v Bukurešti ani jeden súboj v žiadnej kategórii.

Bukurešť 13. apríla (TASR) - Slovenskí zápasníci Denis Horváth aj Tamás Soós prehrali v sobotných úvodných vystúpeniach na ME v Bukurešti a na šampionáte už nepokračujú. Horváth neprešiel cez Michaela Felixa Widemayera v grécko-rímskom štýle do 72 kg, Soós podľahol v kategórii do 97 kg ďalšiemu Nemcovi Ramsinovi Azizsirovi. Slovenskí reprezentanti nevyhrali v Bukurešti ani jeden súboj v žiadnej kategórii.