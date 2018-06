ME v zápasení: Slovák Gulajev získal v Istanbule striebro

finále:



Zaurbek Sidakov (Rus.) - Achsarbek Gulajev (SR) 3:1



Istanbul 10. júna (TASR) - Slovenský voľnoštýliar Achsarbek Gulajev získal na ME v zápasení do 23 rokov v Istanbule striebornú medailu. V hmotnostnej kategórii do 74 rokov sa prebojoval až do nedeľňajšieho finále, v ktorom prehral s Rusom Zaurbekom Sidakovom 1:3.Gulajev v Istanbule najprv v osemfinále nedal šancu Rumunovi Inovi Plopovi (10:0), následne si poradil rovnakým výsledkom aj s Grékom Konstantinosom Gkotsisom a v semifinále hladko zdolal i Lotyša Albertsa Jurčenka (tiež 10:0). Mladý slovenský reprezentant tak pridal do svojej zbierky ďalší cenný kov, z vlaňajších MS do 23 rokov v Poľsku si odniesol rovnako striebornú medailu.