Chomanič prehral v semifinále na ME v zápasení do 23 rokov

Novi Sad 8. marca (TASR) - Na majstrovstvách Európy v zápasení do 23 rokov v srbskom Novom Sade postúpil v piatok slovenský voľnoštýliar Daniel Chomanič do semifinále v kategórii do 70 kg. V ňom prehral s Poliakom Patrykom Krzysztofom Olenczynom a tak v sobotu zabojuje o bronzovú medailu.