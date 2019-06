Slováci v Pontevedre neuspeli, jedinú výhru vybojovala Molnárová

Výsledky slovenských zápasníkov na MEJ 2019:



Grécko-rímsky štýl:



67 kg - kvalifikačné kolo:



István Sluka - Bartosz Skora (Poľ.) 0:9



72 kg - kvalifikačné kolo:



Nikolas Hulman - Ismail Gun (Tur.) 0:8



77 kg - osemfinále:



Bence Holocsi - Luca Russo (Tal.) 4:12



Ženy:



50 kg - osemfinále:



Erika Zsideková - Stefania Priceputuová (Rum.) 0:2L



Repasáž:



Zsideková - Zehra Demirhanová (Tur.) 0:10



62 kg - kvalifikačné kolo:



Réka Bacsfaiová - Ameline Douarreová (Fr.) 2:8



72 kg - kvalifikačné kolo:



Zsuzsanna Molnárová - Sijka Ivanovová (Bulh.) 10:0



Štvrťfinále:



Molnárová - Jevgenija Zacharčenková (Rus.) 1:2



Voľný štýl:



57 kg - osemfinále:



Pavol Rapčan - Tommaso Frezza (Tal.) 4:14



61 kg - osemfinále:



Pavol Staroň - David Mišev (S.Mac.) 3:8



65 kg - kvalifikačné kolo:



Balázs Hakszer - Carlos Garcia Sarita (Šp.) 3:7



97 kg - kvalifikačné kolo:



Viliam Oross - Elguja Balanchivadze (Gruz.) 7:10

Pontevedra 9. júna (TASR) - Slovenským zápasníkom sa na majstrovstvách Európy juniorov v španielskej Pontevedre príliš nedarilo. O jediné víťazstvo sa postarala v hmotnostnej kategórii do 72 kg Zsuzsanna Molnárová. Zlatá medailistka z vlaňajších ME kadetov vo svojom prvom zápase rozdrvila Sijku Ivanovovú z Bulharska 10:0, vo štvrťfinále potom tesne podľahla Ruske Jevgeniji Zacharčenkovej 1:2.Dva súboje na MEJ absolvovala zo Sloveniek aj Erika Zsideková. V kategórii do 50 kg najprv v osemfinále podľahla Rumunke Stefanii Priceputuovej na lopatky, potom dostala šancu v repasáži, kde ale nestačila na Zehru Demirhanovú z Turecka (0:10).U mužov nevybojovali slovenskí reprezentanti ani jednu výhru, všetci voľnoštýliari aj klasici skončili hneď na prvej prekážke. Najvyrovnanejší zápas absolvoval voľnoštýliar Viliam Oross v kategórii do 97 kg, v kvalifikačnom kole viedol nad Gruzíncom Elgujom Balanchivadzem nádejne 7:2, napokon s ním prehral 7:10 na body.