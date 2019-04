Zápasník SR Musuľbes si prevzal olympijské striebro z OH v Pekingu

Poradie olympijskej súťaže v zápasení vo voľnom štýle do 120 kg na OH 2008 po revízii výsledkov:



1. Bachtijar Achmedov (Rus.)

2. David MUSUĽBES (SR)

3. Marid Mutalimov (Kaz.)

Bratislava 26. apríla (TASR) - Bývalý slovenský reprezentant v zápasení David Musuľbes si v piatok prevzal dodatočne udelenú striebornú medailu z OH 2008 v Pekingu. Cenný kov prebral na slávnostnom ceremoniáli v rámci 56. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru (VZ SOŠV) z rúk členky Medzinárodného olympijského výboru (MOV) na Slovensku Danky Bartekovej.Rodák z Vladikavkazu získal pôvodne vo voľnoštýliarskej hmotnostnej kategórii do 120 kg na OH 2008 bronz. V roku 2017 pri dodatočnej analýze vzoriek medailistov z Pekingu však vyšlo najavo, že Musuľbesov semifinálový premožiteľ, olympijský víťaz Uzbek Artur Tajmazov dopoval a výsledky olympijskej súťaže sa revidovali. Tajmazova diskvalifikovali a Musuľbes postúpil o stupienok vyššie.Musuľbes ešte v roku 2000 na OH v Sydney vybojoval zlato v ruských farbách, medzinárodná federácia (vtedy pod názvom FILA) ho vyhlásila za najlepšieho zápasníka sveta. V rokoch 2001 a 2002 sa stal aj majstrom sveta, ale po dovŕšení tridsiatky z neho chceli mať už v Rusku trénera. Musuľbes sa však chcel naďalej na žinenkách zlepšovať a hľadal cestu na OH mimo Ruska. V roku 2007 získal slovenské občianstvo a ďalší rok už reprezentoval SR.Na jar 2008 sa stal šiestykrát majstrom Európy, premiérovo v slovenských farbách. Hoci absolvoval len pol roka sústredenej prípravy a posledné dva mesiace ho trápili bolesti ucha z infekcie, na OH v Pekingu sa pod vedením trénera Kazbeka Dedegkajeva dokázal prebojovať v superťažkej kategórii až do semifinále. Jeho púť za zlatom zastavil až obhajca olympijského prvenstva z Atén a jeho dlhodobý rival Tajmazov. V súboji o 3. miesto Musuľbes presvedčivo zdolal Kubánca Rodrigueza a Slovensku sa potom ospravedlňoval, že namiesto zlata získal "len" bronz.O deväť rokov to už neplatilo. Pri dodatočnej analýze vzoriek medailistov vyšlo najavo dopingové previnenie Uzbeka, v dôsledku čoho sa zmenili výsledky olympijskej súťaže. Keďže z dvojice pôvodných bronzových medailistov práve Musuľbes prehral s Tajmazovom, posunul sa na druhú priečku. Pôvodnú bronzovú medailu vrátil Musuľbes MOV. Delegácia SOŠV si pri návšteve sídla MOV v apríli 2019 prevzala z rúk prezidenta Thomasa Bacha jeho striebornú medailu, ktorú mu na 56. VZ odovzdala Barteková v prítomnosti šéfa SOŠV Antona Siekela.