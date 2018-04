Hokej MS 2018: Zbornú doplní 14 finalistov KHL

Podľa ruských médií do prípravy zbornej pred MS pozvali aj dvoch hráčov z NHL Nikitu Zadorova (Colorado Avalanche) a Ivana Provorova (Philadelphia Flyers), ktorým sa už skončila klubová sezóna.

Moskva 23. apríla (TASR) - Ruskú hokejovú reprezentáciu posilní v príprave na MS v Dánsku štrnásť finalistov Gagarinovho pohára. Z majstrovskej Kazane sa k národnému tímu pripoja Albert Jarullin, Vasilij Tokranov, Vladimir Tkačov a Stanislav Galimov, z tímu CSKA Moskva prídu Iľja Sorokin, Bogdan Kiselevič, Michail Naumenkov, Nikita Nesterov, Michail Grigorenko, Ivan Telegin, Sergej Andronov, Maxim Šalunov, Kiril Kaprizov a Valerij Ničuškin.



Podľa ruských médií do prípravy zbornej pred MS pozvali aj dvoch hráčov z NHL Nikitu Zadorova (Colorado Avalanche) a Ivana Provorova (Philadelphia Flyers), ktorým sa už skončila klubová sezóna. Provorov však pravdepodobne nebude na šampionáte štartovať, podľa jeho agenta Marka Gandlera dohrával play off so zranením ruky. "Vo Philadelphii podstúpi výstupné lekárske vyšetrenia a potom sa k tomu klub vyjadrí. Ale vzhľadom na to, ako sa cítil, nevidím veľkú šancu, že by sa predstavil v Dánsku," povedal Gandler podľa portálu Sport-Express.



Rusi budú na MS jedným zo súperov Slovákov v základnej A-skupine, vzájomný zápas v Kodani je na programe 14. mája. Okrem toho sa v skupine stretnú aj s Francúzmi, Rakúšanmi, Bielorusmi, Čechmi, Švajčiarmi a Švédmi.