Ohlasy trénerov po zápase Železiarne Podbrezová - Dunajská Streda 1:2

Železiarne Podbrezová - Dunajská Streda 1:2 v 1. kole.

Podbrezová 22. júla (TASR) -

Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: "Čakali sme náročný zápas proti kvalitnému súperovi. Prispôsobili sme tomu taktiku, v prechodovej fáze nám to však viazlo, preto sa zdalo, že súper bol v prvom polčase lepší. V útoku sme potrebovali barličku, po zmene strán nám vyšiel vstup, no škoda, že zápas rozhodla zbytočná chyba. Tieto zápasy hráčov posúvajú v kariére, nemali sme šťastie, no s výkonom som spokojný. Určite budeme naďalej pracovať, aby sme aj proti takýmto mužstvám zbierali body."



Peter Hyballa, tréner Dunajskej Stredy: "Sme radi, že sme zvíťazili, aj keď trochu so šťastím. Som len dva dni pri mužstve, naživo som ho videl v Tbilisi, v sobotu som mal s ním prvý tréning. Niečo sme si povedali o filozofii, o súperovi, nič viac sa nestihlo. Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý, len bolo treba lopty dávať viac do krajov. Od mužstva chcem presne to, ako padol prvý gól, viac driblingu v šestnástke. V druhom polčase bol spočiatku lepší súper, zaslúžene vyrovnal, no záver patril nám. Išli sme do rizika, hrali sme na troch útočníkov, povzbudilo nás vylúčenie hráča súpera. Verím, že toto víťazstvo bude pre nás veľká vzpruha aj v zápasoch Európskej ligy."