Žena futbalistu Maura Icardiho terčom útoku, jej auto zasiahol kameň

Rím 16. februára (TASR) - Wanda Narová, žena argentínskeho futbalistu Maura Icardiho z Interu Miláno, sa stala v sobotu terčom útoku. Auto, v ktorom okrem Narovej sedeli aj jej tri deti, bolo počas cestovania v Miláne zasiahnuté kameňom. Informáciu priniesla agentúra DPA.



Narová je zároveň aj hráčskou agentkou Icardiho. Incident sa stal po odobratí kapitánskej pásky Icardimu pred stredajším úvodným zápasom šesťnásťfinále Európskej ligy na pôde Rapitu Viedeň (1:0), v ktorom argentínsky kanonier ani nenastúpil. Úlohu kapitána v spomínanom zápase prevzal slovinský brankár Samir Handanovič. Icardi, ktorý s Interom stále nepokračuje v rokovaní o novom kontrakte, by s najväčšou pravdepodobnosťou mal vynechať aj nedeľný domáci zápas talianskej Serie A so Sampdoriou Janov. Podľa správ koučovi Lucianovi Spalettimu ohlásil zranenie kolena.



Icardi, ktorý bude mať vo štvrtok 26 rokov, prišiel do Interu zo Sampdorie Janov v roku 2013. Od roku 2015 je kapitánom tímu. V 179 zápasoch za Inter strelil 109 gólov, momentálne však nemá streleckú formu. Inter, v zostave aj so slovenským obrancom Milanom Škriniarom, sa v aktuálnom priebehu sezóny nachádza na 3. priečke Serie A.