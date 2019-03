Švajčiar R. Zenhäusern po triumfe v slalome: Musel som ísť nadoraz

Výsledky:



1. Ramon Zenhäusern (Švaj.) 1:39,54 min, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) + 1,15 s, 3. Marcel Hirscher (Rak.) + 1,17, 4. Manuel Feller (Rak.) + 1,23, 5. Daniel Yule (Švaj.) + 1,52, 6. Manfred Moelgg (Tal.) + 1,85, 7. Alexis Pinturault (Fra.) + 1,91, 8. Stefano Gross (Tal.), Andre Myhrer (Švéd.) a Clement Noel (Fra.) všetci + 2,02 ... Matej FALAT (SR) nedokončil.







poradie SP v slalome:



1. Hirscher 768, 2. Yule 491, 3. Zenhäusern a Kristoffersen 471, 5. Clement Noel (Fra.) 451, 6. Pinturault 421, 7. Marco Schwarz (Rak.) 411, 8. Dave Ryding (V. Brit) 312, 9. Feller 308, 10. Myhrer 300







celkové poradie SP:



1. Hircher 1508, 2. Pinturault 999, 3. Kristoffersen 988, 4. Dominik Paris (Tal.) 750, 5. Beat Feuz (Švaj.) 653, 6. Vincent Kriechmayr (Rak.) 634, 7. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 587, 8. Mauro Caviezel (Švaj.) 560, 9. Yule 491, 10. Loic Meillard (Fra.) 481

Kranjska Gora 10. marca (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Ramon Zenhäusern deklasoval v nedeľňajších slalomových pretekoch Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore všetkých súperov. V cieli mu namerali čas 1:39,54 min, druhý skončil s odstupom 1,15 sekundy Nór Henrik Kristoffersen. Na treťom mieste tretí skončil držiteľ malého krištáľového glóbusu za slalom i veľkého za celkové víťazstvo v SP Marcel Hirscher z Rakúska. Slovenský reprezentant Matej Falat vypadol v 1. kole.Najlepší po 1. kole bol Kristoffersen. V cieli mu namerali čas 51,07 s, druhý Talian Manfred Moelgg nabral manko 62 stotín. Tretí bol s odstupom 64 stotín Francúz Alexis Pinturault. Jediný Slovák v štartovom poli Matej Falat nepostúpil do 2. kola (12.30 h). Na štart vyrazil so štartovým číslom 53, preteky napokon po chybe nedokončil. Hirscher prišiel do cieľa 1. kola na 6. mieste (+ 0,81).Zenhäusern strácal po 1. kole 90 stotín na lídra, ale v druhom kole išiel fantasticky a napriek drobnému zaváhaniu v hornej časti trate zvíťazil s veľkým náskokom.povedal víťaz pre televíziu Eurosport.