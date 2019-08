Ženy Slovana chcú v Lige majstrov uspieť napriek ťažkej konkurencii

Program kvalifikačného turnaja ženskej LM:



streda 7. augusta 17.30 h: Slovan Bratislava – Ferencváros Budapešť (Pasienky)

sobota 10. augusta 17.30 h: Spartak Subotica – Slovan Bratislava (Pasienky)

utorok 13. augusta 17.00 h: Agarista Anenii Noi – Slovan Bratislava (Tehelné pole)

Bratislava 6. augusta (TASR) - Futbalistky Slovana Bratislava majú pred sebou cieľ prebojovať sa do ďalšej fázy Ligy majstrov. V 5. skupine kvalifikačného miniturnaja potrebujú obsadiť prvú priečku, ďalej postúpia len víťazi skupín. O postup sa od stredy v domácom prostredí pobijú v konkurencii srbskej Subotice, maďarského Ferencvárosu a moldavskej Agaristy.Slovanistky čaká už v prvom dueli ťažký súper, výsledok tohto zápasu veľa napovie o ich ďalších ambíciách. V stredu o 17.30 h sa na Pasienkoch stretnú s Ferencvárosom Budapešť. "Belasé" vyžrebovali z tretieho výkonnostného koša, Maďarky z druhého. Z prvého koša vyžrebovali Suboticu. Srbské a maďarské hráčky pôsobia v kluboch so statusom profesionáliek.uviedol na utorkovej tlačovej konferencii tréner Martin Masaryk.Kouč však nie je spokojný so zdravotným stavom kádra, niektoré opory budú chýbať. Najciteľnejšie obrankyne Terézia Kulová a Viktória Čériová:Prvé dva zápasy odohrajú futbalistky Slovana na Pasienkoch, jeden na Tehelnom poli. V stredajšom dueli by na Pasienkoch mohla byť slušná návšteva, klub totiž pre fanúšikov pripravil akciu.povedal marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka.Masaryk a jeho zverenky sa tešia najmä na tretí zápas kvalifikácie, ktorý odohrajú na novom štadióne.povedal kouč Slovana. Jeho slová potvrdila aj kapitánka Alexandra Hollá: