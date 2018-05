Švédsky hráč Zibanejad priznáva: Boli to tvrdo vybojované body

Slováci napriek prehre naštrbili suverenitu Švédov, ktorí do soboty nestratili na MS v Dánsku ani jediný bod.

Kodaň 12. mája (TASR) - Strelec víťazného gólu sobotňajšieho duelu Slovenska so Švédskom na hokejových MS v Dánsku po dueli priznal: "Boli to tvrdo vybojované body." Mika Zibanejad sa presadil v záverečných sekundách predĺženia a rozhodol o triumfe svojho tímu.



Hráči "tre kronor" okamžite vybehli zo striedačky a zoradili sa na modrej čiare na vyhlasovanie najlepších v zápase a hymnu. Oslavy im však prekazili Slováci, ktorí si ešte vzali takzvaný Coach's Challenge a reklamovali ofsajd. Videorozhodca však potvrdil, že gól platil.



Slováci tak do poslednej sekundy bojovali s majstrami sveta o víťazstvo, nakoniec však vyťažili len bod. "Myslím si, že sme nehrali dosť dobre. Musím uznať, že Slováci predviedli veľmi dobrý výkon a poriadne nám to sťažili. Bojovali a keď strelili góly na 2:3 a 3:3 dostali sa na koňa. Výborne im vyšli protiútoky," povedal po zápase dvadsaťpäťročný center elitnej formácie Švédska.



Podľa jeho slov súpera ani v najmenšom nepodcenili. "Nie. Kedykoľvek vstúpite na ľad, nemôžete čakať, že to bude ľahký zápas. Špeciálne proti takémuto tímu, ktorý má niekoľko dobrých hráčov. Predviedli veľmi dobrý tímový výkon, držali sa svojho plánu a takmer to dotiahli do víťazného konca," povedal.



