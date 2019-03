Zidane neváhal nad ponukou Pereza, o návrate Ronalda hovoriť nechce

Zidane priviedol k Real k trom triumfom v Lige majstrov za sebou, po skončení uplynulej sezóny sa však rozhodol nepokračovať vo funkcii hlavného trénera.

Madrid 12. marca (TASR) - Staronový tréner Realu Madrid Zinedine Zidane nepochyboval, že sa raz vráti na lavičku španielskeho futbalového veľkoklubu. Keď mu prezident Florentino Perez zatelefonoval, bez dlhého váhania prikývol na jeho ponuku.



"Nemôžem mu povedať nie. To bola prvá vec, na ktorú som pomyslel, keď som v telefóne počul jeho hlas. Nikdy som nepochyboval, že sa raz na Santiago Bernabeu ešte vrátim," povedal pre akreditované médiá Zidane, ktorý v pondelok nahradil pri kormidle "bieleho baletu" Santiaga Solariho.



Zidane priviedol k Real k trom triumfom v Lige majstrov za sebou, po skončení uplynulej sezóny sa však rozhodol nepokračovať vo funkcii hlavného trénera. "Odišiel som, pretože som cítil, že po úspešnom období ovenčenom cennými trofejami je potrebná zmena. Teraz som sa vrátil, pretože si to želal prezident klubu, ktorý milujem," dodal francúzsky kouč, ktorý sľubuje zmeny v tíme: "Nemôžem zabudnúť na pamätné víťazstva, ale ani na veci, ktoré nám vlani nevyšli podľa predstáv. Nepodarilo sa nám získať ligový titul ani vyhrať Španielsky pohár. Určite zmeníme nejaké veci. Bude dostatok času o tom diskutovať s prezidentom i vedením klubu."



Na margo prípadného návratu Cristiana Ronalda do Realu uviedol, že táto záležitosť momentálne nie je v popredí. "Musíme ešte odohrať 11 ligových kôl, potom uvidíme. Všetci dobre poznáme Cristiana, je jeden z najlepších hráčov v histórii Realu. V nasledujúcich dňoch a týždňoch však téma Ronaldo nebude na pretrase," zdôraznil Zidane.