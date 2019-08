Zidane verí, že Bale sa počas absencie v tíme nevenoval iba golfu

Budúcnosť Balea v Madride je neistá.

Madrid 1. augusta (TASR) - Kouč futbalistov Realu Madrid Zinedine Zidane verí, že Gareth Bale sa počas svojej absencie v tíme venoval aj tréningu. Novinári ukázali Zidanovi fotografiu, na ktorej waleský krídelník hrá golf.



"Biely balet" sa zúčastnil na turnaji štyroch mužstiev v Mníchove. Bale na AUDI Cup neodcestoval a zostal v Madride. Snímka, na ktorej líder waleskej reprezentácie hrá golf, vznikla údajne počas neúspešného semifinálového duelu Realu s Tottenhamom Hotspur (0:1).



"Nebudem brániť niekomu niečo robiť, každý musí dbať na svoje povinnosti. Nebudem sa niekomu pliesť do súkromného života. Verím však, že Gareth v Madride v uplynulých dňoch aj trénoval a nevenoval sa iba golfu," citoval slová Zidana portál bbc.com.



Budúcnosť Balea v Madride je neistá. Hráč už mieril do čínskeho klubu Ťiang-su Su-ning, no prestup zablokoval prezident španielskeho klubu Florentino Pérez.